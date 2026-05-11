Bývalý ředitel ČT Jan Souček neuspěl se žalobou proti odvolání z funkce

Obvodní soud pro Prahu 4 v pondělí zamítl dvě žaloby bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka, kterými napadal své loňské odvolání z funkce a požadoval doplacení části manažerského bonusu za rok 2024 ve výši 1 326 000 korun. Rozhodnutí jsou zatím nepravomocná, Souček zvažuje odvolání.
Soudkyně Jana Mráčková v případě žaloby na neplatnost odvolání konstatovala, že rozhodnutí soudu by mělo pouze deklaratorní povahu, neboť Souček po svém odvolání ukončil pracovní poměr v ČT dohodou. K žalobě podle ní „nebyl dán dostatečný právní zájem“. Pokus o smír se mezi stranami nezdařil. Bývalý ředitel po jednání podle Deníku N uvedl, že Česká televize neakceptovala jeho návrh mimosoudního vyrovnání.
V druhém řízení požadoval Souček doplatek manažerského bonusu tak, aby dosáhl padesáti procent maximální možné odměny, jejíž horní hranice odpovídá deseti měsíčním mzdám. Rada ČT mu loni v dubnu přiznala pouze desetinu maximálního nároku. Souček argumentoval ustanovením své pracovní smlouvy, podle kterého mu při absenci platného rozhodnutí rady do konce června náleží padesátiprocentní bonus automaticky. Soudkyně ovšem dubnové usnesení Rady ČT o výši bonusu označila za platné.
Bývalý ředitel své žaloby považuje za zásadní pro obhajobu vlastní pověsti. „Ve chvíli, kdy vás někdo odvolá z veřejně velmi sledované pozice a zkonstatuje, že vás odvolává pro porušení zákona, tak takové konstatování, které je navíc mediálně sdíleno, mě poškozuje jak osobnostně, tak v dalším profesním uplatnění,“ prohlásil podle agentury ČTK. Návrat do čela ČT podle svých slov neplánuje ani v případě úspěchu žaloby a nehodlá zpochybňovat volbu svého nástupce Hynka Chudárka.
Souček si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda se proti rozsudkům odvolá. Šance u odvolacího soudu chce konzultovat se svým právním zástupcem. Česká televize na sociální síti X jen stručně oznámila, že v obou řízeních zatím nepravomocně uspěla.
Souček stál v čele veřejnoprávní televize rok a sedm měsíců, ačkoliv byl zvolen na šestileté funkční období. Pro jeho odvolání hlasovalo počátkem května loňského roku v tajném hlasování 15 ze 17 členů Rady ČT. Důvodem byly podle radních mimo jiné nevhodná komunikace s veřejností, rušení publicistických pořadů, vyhrožování zrušením několika kanálů ČT v případě nezvýšení televizního poplatku nebo neinformování rady o vyvíjeném nátlaku na ředitele. Sesazený ředitel se proti takovému výkladu dlouhodobě ohrazuje, vznesené argumenty označuje za zcela neplatné a samotné odvolání považuje za nedůvodné.