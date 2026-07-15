Bývalý ředitel Novy Vlček bude radit vedení Primy

Prima zřídila novou poradenskou pozici v nejvyšším vedení a obsadila ji Janem Vlčkem. Manažer, který dříve vedl TV Nova a řídil obchod celé skupiny CME, se má zaměřit na obchodní strategii a růst reklamních výnosů.
Mezi jeho úkoly má patřit příprava obchodní politiky pro další období a rozvoj obchodních modelů napříč televizí, internetem a rádii. Věnovat se má také zvyšování příjmů z reklamy a prodeji reklamních formátů šitých na míru zadavatelům. Zabývat se má i obchodními příležitostmi spojenými se sportovním obsahem.
Vlček v mediálním byznysu působí dlouho. Do CME, majitele Novy, nastoupil v říjnu 2011 jako obchodní ředitel. Od srpna 2016 byl jednatelem Novy a od června 2019 také jejím spoluředitelem (co-CEO) po boku Kláry Brachtlové. Na začátku roku 2023, kdy se generálním ředitelem Novy stal Daniel Grunt, přešli Vlček s Brachtlovou do vedení mateřské CME. Ze CME odešel na konci března 2024.
V červnu 2024 nastoupil do slovenské investiční skupiny Across jako investiční ředitel pro média. Dohlížel na síť reklamních a mediálních agentur, kterou Across krátce předtím koupil v jihovýchodní Evropě. Šlo o agentury spojené s americkou reklamní skupinou Interpublic Group (IPG), mezi nimi McCann, UM nebo Initiative, které působí v osmi zemích regionu.
Prima poradenskou roli obsazuje krátce po výměně ve vlastním vedení. Od 1. července 2026 skupinu řídí nový generální ředitel Lukáš Kubát, který nahradil Marka Singera. Ten přešel do dozorčí rady. Prima zároveň změnila složení nejužšího vedení.