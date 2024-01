Bývalý šéf T-Mobile Milan Vašina nastupuje na Hrad jako prezidentův kancléř

Autor: Rockaway

Dlouholetý telekomunikační manažer Milan Vašina má nové angažmá. Stane se kancléřem prezidenta republiky Petra Pavla. Pražský hrad to oznámil na sociálních sítích.





Milan Vašina od roku 2007 řídil Slovak Telekom, od roku 2011 se ujal vedení české pobočky T-Mobile. Ve dceřiných firmách skupiny Deutsche Telekom strávil dohromady 21 let, do českého operátora nastoupil už v roce 1997, kdy se ještě jmenoval Paegas. Odešel v roce 2018.





V dubnu 2020 se stal senior advisorem investiční skupiny Rockaway. Působil jako konzultant a kouč, od léta 2020 pracuje jako výkonný ředitel Aspen Institutu.

„Přišla nabídka od Jakuba Havrlanta, jestli nechci spolupracovat s Rockaway a následně mě ještě oslovil Aspen. Je to dobrá kombinace, díky Aspenu jsem se dostal k úplně jinému typu lidí, protože to nejsou jen lidé z byznysu, ale i z politiky, vědy nebo umění. A Rockaway? Vždycky jsem s takovou mladou skupinou chtěl pracovat,“ komentoval to Vašina ve firemním rozhovoru Rockaway Insider.

Na Pražský hrad nastoupí 15. února. „Je to pro mě další životní výzva, které hodlám věnovat veškerý čas a energii,“ řekl Milan Vašina. Nahradí stávající kancléřku Janu Vohralíkovou, která odchází z osobních důvodů. „Chci navázat na všechno dobré, co kancléřka udělala, a proto jsme se dohodli na harmonogramu předávání od dnešního dne tak, aby vše proběhlo hladce a správně,“ dodal.

Zprávu jsme ve 13:40 celkově aktualizovali.