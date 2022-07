Bývalý šéfredaktor Levelu Jan Herodes povede české Grip Digital portující AAA hry

Autor: Bohemia Interactive

České herní studio Grip Digital má nového výkonného ředitele. Stal se jím Jan Herodes, dřívější šéfredaktor Levelu a producent v české pobočce Disney Mobile, Bohemia Interactive a Keen Software House. V Bohemce řešil například titul Ylands a jeho expanzi do Číny, o čemuž mluvil v rozhovoru pro Lupu.

Grip Digital není tak známá firma, jako jiné tuzemské značky. Jde ale o firmu se 120 zaměstnanci, která se do velké míry soustředí na pomáhání jiným firmám s vývojem her, například s portováním na různé platformy. Má v portfoliu portfoliu portování Pillars of Eternity na PlayStation 4 a Xbox One, převod Darkest Dungeonu na konzole, vylepšování Conan: Exiles, převod Subnautica a dalších.

Grip Digital rovněž vyvíjí vlastní hry, úspěšně vydala Solus a Mothergunship. Aktuálně pracuje na “desítkách projektů pro přední vývojáře světoznámých AAA her.”

Studio loni utržilo 134 milionů korun s provozní marží 40,3 procenta. Firmu po padesáti procentech ovládají zakladatelé Jakub Mikyska a Jan Cabuk.