Bývalý šéfredaktor Score může dostat 11 let za kuplířství a znásilnění. Obviněn je i spolumajitel Indiana

Jan Sedlák
Dnes
3 nové názory

Andrej Anastasov Autor: GDACZ

Někdejší šéfredaktor časopisu Score Andrej Anastasov může dostat až 11 let odnětí svobody. Míří k soudu kvůli aktivitám kolem dnes již nefungujících služeb kolem domény Sex.cz. Anastasov je obviněn z kuplířství, kdy si zprostředkováváním prostituce měl vydělat minimálně 75 milionů korun. Seznam Zprávy také informovaly, že týral partnerku nebo znásilňoval, což státní zástupkyně rovněž zahrnula do obvinění. Už zhruba rok je ve vazbě.

“Anastasova, jenž měl podle svých slov 2 500 sexuálních partnerek, (státní zástupkyně) viní také ze znásilnění, drogových deliktů, týrání, vydírání nebo nelegálního držení pistole,” cituje Seznam neveřejný spis.

Kromě Anastasova jsou obviněny také další osoby, včetně dalšího aktéra známého z tuzemského videoherního prostředí. Jde o Jakuba Červinku známého jako Červa, který dlouhá léta fungovat jako grafik Score.

Červinkova firma GODS drží, kterou vlastní společně s Karlem Roubalem, podíl 30 procent ve firmě EOL CZ, jenž Sex.cz a další projekty provozovala (zbytek má Anastasov). GODS zároveň ovládá polovinu společnosti MediaRealms, která provozuje projekt Indian, jedno z největších herních médií u nás.

Červinka k této problematice vydal prohlášení. Označuje se za neviného. “Ano, na webu byla erotická inzerce a to včetně nabídek placených sexuálních služeb (těch byla většina). Ano, inzerenti platili pevný poplatek za zveřejnění inzerátu a to před zveřejněním inzerátu. Ne, neměli jsme žádný podíl na jejich výdělcích, nebrali jsme provize a nic jsme neorganizovali. Spor je čistě právní: zda lze paušální platbu za reklamu označit za kořistění z prostituce,” uvedl Červinka. Podle něj služba fungovala tak, že “inzerent zaplatil pevnou částku za měsíc” a “dostal prostor pro text a fotografie jako v Annonci a na desítkách dalších stránek.”

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Témata:

