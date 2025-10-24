Lupa.cz  »  Bývalý státní bezpečnostní stratég a diplomat vydal knihu o operacích Ruska v kyberprostoru

Bývalý státní bezpečnostní stratég a diplomat vydal knihu o operacích Ruska v kyberprostoru

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Daniel Bagge Autor: NÚKIB

Daniel Bagge v minulosti působil jako kybernetický atašé ve Spojených státech a jakožto zaměstnanec Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost měl velký podíl na nastavování regulace v této oblasti. Byl například součástí týmu, který koncem roku 2018 vydal stále platné bezpečnostní varování vůči čínské společnosti Huawei. V roce 2019 v angličtině publikoval knihu o působení Ruska v kyberprostoru, která nyní vyšla v českém překladu.

Titul dostal název Demaskování maskirovky: Ruské vlivové kyberoperace a vydalo ho nakladatelství Academia. Originál se jmenuje Unmasking Maskirovka: Russia's Cyber Influence Operations.

Kniha se zabývá aktuálním tématem informační války v digitálním světě. “Autor zkoumá, jakým způsobem Rusko začlenilo digitální potenciál do doktríny informačních operací, přičemž upozorňuje, že pojalo kybernetickou moc nikoliv pouze z hlediska informačně-technologického, ale také informačně-psychologického. Přitom je pro pochopení ruského přístupu důležité si uvědomit, že Rusko je přesvědčeno, že je samo vystaveno útoku v nepřátelském kybernetickém prostředí. Jádrem Baggeho textu je rozbor ruských strategických a doktrinálních dokumentů z posledních let, k němuž jsou připojeny návrhy možných protiopatření, které by otupily dlouhodobou vlivovou kampaň Ruska namířenou proti Západu.”

Bagge k tomu na síti X doplnil, že kniha “byla napsána v roce 2018, kdy jsem sloužil státu, ze zoufalství nad úrovní diskurzu v bezpečnostních a politických kruzích.”

Bagge po štaci v NÚKIBu pracoval také jako stratég Vojenského zpravodajství, kde se mimo jiné věnoval moderním technologiím. Dnes pracuje pro americkou firmu Strider Technologies, která zpracovává risk intelligence a upozorňuje například na operace Číny.

Chtěli změnit svět, ale jenom ho rozbili. V češtině vyšla kniha o zákulisí Silicon Valley Přečtěte si také:

Chtěli změnit svět, ale jenom ho rozbili. V češtině vyšla kniha o zákulisí Silicon Valley

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Proletěli jsme se v legendárním československém letounu L-39 Albatros

Superdávka v otázkách a odpovědích

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).