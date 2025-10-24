Bývalý státní bezpečnostní stratég a diplomat vydal knihu o operacích Ruska v kyberprostoru

Daniel Bagge v minulosti působil jako kybernetický atašé ve Spojených státech a jakožto zaměstnanec Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost měl velký podíl na nastavování regulace v této oblasti. Byl například součástí týmu, který koncem roku 2018 vydal stále platné bezpečnostní varování vůči čínské společnosti Huawei. V roce 2019 v angličtině publikoval knihu o působení Ruska v kyberprostoru, která nyní vyšla v českém překladu.
Titul dostal název Demaskování maskirovky: Ruské vlivové kyberoperace a vydalo ho nakladatelství Academia. Originál se jmenuje Unmasking Maskirovka: Russia's Cyber Influence Operations.
Kniha se zabývá aktuálním tématem informační války v digitálním světě. “Autor zkoumá, jakým způsobem Rusko začlenilo digitální potenciál do doktríny informačních operací, přičemž upozorňuje, že pojalo kybernetickou moc nikoliv pouze z hlediska informačně-technologického, ale také informačně-psychologického. Přitom je pro pochopení ruského přístupu důležité si uvědomit, že Rusko je přesvědčeno, že je samo vystaveno útoku v nepřátelském kybernetickém prostředí. Jádrem Baggeho textu je rozbor ruských strategických a doktrinálních dokumentů z posledních let, k němuž jsou připojeny návrhy možných protiopatření, které by otupily dlouhodobou vlivovou kampaň Ruska namířenou proti Západu.”
Bagge k tomu na síti X doplnil, že kniha “byla napsána v roce 2018, kdy jsem sloužil státu, ze zoufalství nad úrovní diskurzu v bezpečnostních a politických kruzích.”
Bagge po štaci v NÚKIBu pracoval také jako stratég Vojenského zpravodajství, kde se mimo jiné věnoval moderním technologiím. Dnes pracuje pro americkou firmu Strider Technologies, která zpracovává risk intelligence a upozorňuje například na operace Číny.