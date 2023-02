Canal+ Action si nechá měřit sledovanost

Autor: M7 Group

Nová filmová stanice Canal+ Action bude součástí elektronického měření sledovanosti. Při prodeji reklamních časů ji bude zastupovat společnost Atmedia.





„Zařazením Canal+ Action do našeho portfolia tematických televizních stanic prohlubujeme spolupráci s mediální společností Canal+, jejíž další televizní kanály FilmBox a FilmBox Stars na českém trhu již několik let obchodně zastupujeme,“ sdělila ředitelka společnosti Atmedia Michaela Suráková. „Zadavatelům televizní reklamy díky tomu nabídneme možnost oslovit širokou skupinu diváků ve věku 20 až 60 let, kteří rádi sledují akční filmy nebo kriminální seriály,“ dodala.





Stanici Canal+ Action uvidí zákazníci operátorů Skylink a FreeSat, od 1. března také zákazníci T-Mobile TV, Slovak Telekom a Digi Slovakia.

Zákazníci, kteří pro příjem Skylinku používají satelitní přijímač vybavený funkcí automatického ladění programů (tzv. FastScan), se laděním zabývat nemusí. Na dočasné pozici 25 už nyní uvidí upoutávku s ukázkou pořadů. Od 28. února bude Canal+ Action na pozici číslo 5. Objeví se také v internetové televizi Skylink Live TV.

Program vysílá v HD rozlišení.

Technické parametry (Skylink, FreeSat):