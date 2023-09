Canal+ Sport a Canal+ Action jsou konečně v nabídce O2 TV

Autor: Filip Rožánek

Fanoušci anglické Premier League mohou nyní sledovat přenosy zápasů také na O2 TV. Operátor se dohodl se skupinou Canal+ a od středy 13. září přidal do nabídky stanice Canal+ Sport a Canal+ Action.





„Anglická Premier League patří k tomu nejlepšímu, co sportovní svět nabízí, čemuž odpovídá i cena vysílacích práv. Nemáme v úmyslu šířit naše programy exkluzivně, naopak, od začátku jsme otevřeni diskusím o jejich sdílení s ostatními velkými televizními platformami. Jsem proto rád, že se podařilo dosáhnout dohody a náš Canal+ Sport a Canal+ Action budou nyní moci sledovat také zákazníci O2,“ řekl Ladislav Řeháček, viceprezident firmy Canal+ Luxembourg pro Českou republiku a Slovensko.





Nové kanály jsou součástí tarifů O2 TV Stříbrná, O2 TV Zlatá a O2 TV Business. „V rámci nové akční kampaně dáme do konce listopadu čtyři prémiové stanice Canal+ Sport, Canal+ Action, Arena Sport 1 a Arena Sport 2 i do tarifu O2 TV Sport Plus, takže divák může sledovat za stejnou cenu 299 Kč na 30 dní až 12 kanálů, které nabízí nejlepší sportovní obsah,“ uvedla ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková.

Canal+ Sport je na pozici 84, Canal+ Action na pozici 108, Arena Sport 1 na pozici 88, Arena Sport 2 na pozici 89 a novinkou je rovněž Spektrum Home na pozici 109.

Až dosud byl Canal+ Sport jen v nabídce operátorů Skylink, FreeSat a T-Mobile, sledovat ho mohou i předplatitelé streamovací služby Canal+.