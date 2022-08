Canal+ Sport dostala nabídku od O2 TV, jednání stále nejsou u konce

Autor: Pexels.com/Canal+/koláž Filip Rožánek

Dnes začíná v Česku a na Slovensku vysílat nová sportovní stanice Canal+ Sport, která odvysílá všechny zápasy anglické Premier League. Vidět ji mohou klienti Skylinku a předplatitelé aplikace Skylink Live TV. S žádným jiným operátorem není dohoda dosud uzavřena.

Zájem o zařazení stanice Canal+ Sport do nabídky projevila mimo jiné O2 TV. „Předložili jsme adekvátní nabídku na tři roky, díky které by se stanice Canal+ Sport mohla dostat až do 600 tisíc služeb O2 TV. K dispozici by byla i pro tři tisíce restauračních zařízení, ve kterých je televize O2 TV dostupná. Intenzivně se snažíme najít se zástupci Canal+ Sport shodu. V jednání pokračujeme i po startu sezony a věříme, že by novému kanálu televize O2 TV dokázala pomoci, aby se dostal k co největšímu počtu fanoušků,“ uvedl na dotaz DigiZone mluvčí O2 TV David Solnař.