Lupa.cz  »  Canal+ v nové sezoně Premier League zavede technologické novinky a upraví studia

Canal+ v nové sezoně Premier League zavede technologické novinky a upraví studia

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Canal+ Sport, ilustrační foto Autor: Canal+

Stanice Canal+ Sport zahájí v pátek 15. srpna vysílání nového ročníku anglické fotbalové Premier League. Vstupuje tím do dalšího tříletého období, na které drží vysílací práva. Pro diváky připravila několik obsahových i technologických novinek ve vysílání.

Mezi hlavní technologická vylepšení patří takzvaný expertní mód, který divákům v aplikacích Skylink a Canal+ umožní zobrazit klíčové momenty během probíhajícího zápasu. U vybraných utkání budou k dispozici také speciální streamy. Jeden z nich, nazvaný Datazóna, doplní přímý přenos o pokročilé statistiky, zatímco Player Cam se zaměří na sledování jediného vybraného hráče po celou dobu utkání.

Vzhledem k rostoucí popularitě sledování na mobilních zařízeních bude u některých zápasů vysílán i takzvaný mobilní feed, zvláštní přenos přizpůsobený menším obrazovkám. Liší se například grafickými prvky, které jsou větší a čitelnější.

V sobotu od 16.00, pokud se budou hrát alespoň tři utkání souběžně, nabídne stanice konferenční přenos s českým komentářem.

Změn se dočkají také studiové pořady jako Match Time, Premier Club, Fantasy Show a Premier Cast, které získají novou vizuální podobu. Divácky oblíbená talkshow Premier Club se na obrazovky vrátí každý týden v úterý od 20.00. Vysílací tým bude i v této sezóně pokračovat ve výjezdech přímo na stadiony v Anglii, aby zprostředkoval atmosféru ze zákulisí soutěže.

Novinkou je i rychlá dostupnost sestřihů z utkání, které se v aplikacích Skylink a Canal+ objeví několik minut po jejich skončení. Po každém kole budou zveřejněny také sestřihy nejlepších gólů a brankářských zákroků. Společnost bude pokračovat v projektu promítání zápasů v kinech za účasti expertů. Na podzim jsou plánovány čtyři akce: 21. září v Brně, v říjnu v Praze a poté v listopadu a prosinci v Plzni a Ostravě. Přesné termíny budou upřesněny podle rozlosování soutěže.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Dva bratři, dvě budoucnosti. Tomáš a Lukáš Sedláčkovi o AI i víře

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky z jednorázové náhrady mzdy?

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Přehled daňových povinností do konce léta

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).