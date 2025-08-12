Canal+ v nové sezoně Premier League zavede technologické novinky a upraví studia

Stanice Canal+ Sport zahájí v pátek 15. srpna vysílání nového ročníku anglické fotbalové Premier League. Vstupuje tím do dalšího tříletého období, na které drží vysílací práva. Pro diváky připravila několik obsahových i technologických novinek ve vysílání.
Mezi hlavní technologická vylepšení patří takzvaný expertní mód, který divákům v aplikacích Skylink a Canal+ umožní zobrazit klíčové momenty během probíhajícího zápasu. U vybraných utkání budou k dispozici také speciální streamy. Jeden z nich, nazvaný Datazóna, doplní přímý přenos o pokročilé statistiky, zatímco Player Cam se zaměří na sledování jediného vybraného hráče po celou dobu utkání.
Vzhledem k rostoucí popularitě sledování na mobilních zařízeních bude u některých zápasů vysílán i takzvaný mobilní feed, zvláštní přenos přizpůsobený menším obrazovkám. Liší se například grafickými prvky, které jsou větší a čitelnější.
V sobotu od 16.00, pokud se budou hrát alespoň tři utkání souběžně, nabídne stanice konferenční přenos s českým komentářem.
Změn se dočkají také studiové pořady jako Match Time, Premier Club, Fantasy Show a Premier Cast, které získají novou vizuální podobu. Divácky oblíbená talkshow Premier Club se na obrazovky vrátí každý týden v úterý od 20.00. Vysílací tým bude i v této sezóně pokračovat ve výjezdech přímo na stadiony v Anglii, aby zprostředkoval atmosféru ze zákulisí soutěže.
Novinkou je i rychlá dostupnost sestřihů z utkání, které se v aplikacích Skylink a Canal+ objeví několik minut po jejich skončení. Po každém kole budou zveřejněny také sestřihy nejlepších gólů a brankářských zákroků. Společnost bude pokračovat v projektu promítání zápasů v kinech za účasti expertů. Na podzim jsou plánovány čtyři akce: 21. září v Brně, v říjnu v Praze a poté v listopadu a prosinci v Plzni a Ostravě. Přesné termíny budou upřesněny podle rozlosování soutěže.