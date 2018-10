 »  Cartoon Network bude až do konce října zdarma dostupný u dvanácti operátorů

Jan Brychta

Dětská stanice Cartoon Network, která je od loňského září plně lokalizována pro tuzemský trh, bude až do konce října volně dostupná u vybraných českých a slovenských operátorů.

Volné vysílání kanálu bude dostupné u těchto operátorů:

Skylink

Swan

Digi Slovakia

O2 Czech republic

SledovanieTV.sk

SledováníTV.cz

Nitranet

UPC Broadband Slovakia

UPC Česká republika

freeSAT SK & CZ

MARTICO

T-Mobile Czech Republic

Diváci tak mohou sledovat animované příběhy pro menší děti i dospívající mládež. Na programu budou seriály jako Dexter’s Laboratory, Scooby-Doo, Amazing World of Gumball, Dobrodružný čas, Clarence, The Powerpuff Girls nebo Ben 10. Mezi novinkami jsou třeba pořady Zataženo, občas trakaře, OK K.O.! a další.

Cartoon Network vysílá 24 hodin denně po sedm dní v týdnu a je primárně zaměřen na dětského diváka ve věku od šesti do dvanácti let.