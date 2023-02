Časopis Svět motorů spouští vlastní pořad na Nova Action

Autor: Czech News Center

Nejprodávanější český motoristický časopis Svět motorů má stejnojmenný televizní pořad. Od 15. února bude každý týden na stanici Nova Action. Ve 40 minutách nabídne testy automobilů, informace o ojetinách, adrenalin nebo poradnu.





„Řadu věcí jsme si vyzkoušeli už dříve na našich webech, a nyní vše přepracováváme do televizní podoby. Je to časově nesmírně náročné, neboť tištěný Svět motorů pochopitelně nepřestane vycházet, ale my to prostě chceme zkusit. Moc nás zajímá, co tomu naši čtenáři řeknou,“ řekl šéfredaktor Zbyšek Pechr.





Pořadem bude provázet mimo jiné redaktor Martin Vaculík. Postupně se v něm objeví také další členové redakce. Od dalších pořadů o autech se chtějí odlišit kvalitními informacemi opravdových odborníků.

O celkovou produkci se stará firma Czech Video Center, v čele výrobního štábu stojí Lukáš Záhoř a Roman Buťa. Vysílací čas je vždy ve středu ve 20:30 hod. První ukázka už je k vidění na webu Auto.cz.

Tištěný Svět motorů vychází od ledna 1947. V posledních letech ho vlastní vydavatelský dům Czech News Center. Prodaný náklad magazínu se v současnosti blíží k číslu 22 000 výtisků na jedno vydání, přičemž cca polovina jde do rukou předplatitelů.