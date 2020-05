 »  ČD-Telematika loni utržila 1,7 miliardy a spekuluje se o jejím rozdělení

Polostátní telekomunikační společnost ČD-Telematika, ke 70 procent vlastní České dráhy a zbytek skupina PPF (O2, CETIN, Telenor), v roce 2019 dosáhla na tržby 1,687 miliardy korun, což je meziroční růst o tři procenta. Zisk EBITDA poskočil o procento na 213 milionů, čistý zisk pak činil 57,5 milionu korun. Ukazuje to nově zveřejněná výroční zpráva (PDF).

„Úsek Servis infrastruktury dosáhl v roce 2019 tržeb ve výši 1 056,7 milionu korun oproti 1 028,1 milionu korun v předcházejícím roce, což v procentuálním vyjádření znamenalo zvýšení o 2,8 procenta. Největší podíl na tom měly oblasti realizace díla a silniční telematika. Tržby v úseku Telekomunikační služby narostly v roce 2019 na 630,3 milionu oproti 611,1 milionu korun dosaženým v roce 2018, což v procentuálním vyjádření znamenalo zvýšení o 3,1 procenta. Zvýšení tržeb bylo zejména v oblasti externích projektů a mobilních služeb. Investice směřovaly do obnovy a rozšíření optické sítě a zkapacitnění přenosových technologií DWDM a IP, a to na základě rostoucích požadavků zákazníků. Pokračovala i výměna aktivních prvků na přístupové L2 síti, která následuje moderní trendy v ethernetových sítích a zvýšením své kapacity přinese rozšíření a zlepšení kvality služeb zákazníkům ČD-Telematiky,“ uvádí podnik.

ČD-Telematika chce příští rok dosáhnout provozních tržeb 1,688 miliardy korun se ziskem před zdaněním 71 milionů. „Významným projektem, na kterém se ČD-Telematika v roce 2020 bude podílet, je projekt oddělení intranetové sítě Správy železnic a vytvoření datových center (DC) ČD-IS mimo síť Správy železnic v rámci segmentace aplikací ČD. Současně se ČD-Telematika bude chtít ucházet o zakázky v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), zvláště u zákazníka Správa železnic, kde je ŽTM přímo pod jeho správou, a dále také pro zákazníky typu DPP.“

ČD-Telematika provozuje 3500 kilometrů optické sítě, zejména podél vlakových kolejí. Jde o druhou největší síť v Česku, hned po CETINu.

Týdeník Hrot zároveň přinesl informaci – a informace Lupy to potvrzují – že se kolem Telematiky chystají zajímavé přesuny. Z firmy by mělo být přesunuto zhruba dvacet zaměstnanců (loni byl průměrný počet zaměstnanců 570), kteří by měli zamířit do Správy železnic. Ta stojí mimo České dráhy, tedy 70procentního vlastníka ČD-Telematiky. Z polostátní firmy by odešla sekce, která se stará například o provoz telefonní sítě Správy železnic, a ČD-Telematika by se mohla více zaměřit na poskytování velkoobchodních telekomunikačních a datových služeb.

Nemělo by jít ovšem o běžný komerční prodej části firmy. „Hledá se cesta, jak převést divizi za co nejmenší náklady,“ píše Hrot. Takové vyčlenění divize by změnilo hodnotu investice PPF jako minoritního vlastníka Telematiky. Stát už se nějakou dobu snaží ČD-Telematiku stoprocentně ovládnout, nebyl ale schopný minoritní podíly získat. V polovině roku 2018 se to povedlo PPF.