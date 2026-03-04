Lupa.cz  »  Čech cestoval v Jižní Americe a založil pro svou potřebu startup, který přilákal investory

Čech cestoval v Jižní Americe a založil pro svou potřebu startup, který přilákal investory

Iva Brejová
Dnes
Gabriel Otero, Vojta Pohůnek, WanderWallet Autor: WanderWallet
Digitální peněženka WanderWallet českého tvůrce Vojty Pohůnka oznámila pre-seedovou investici ve výši 500 tisíc dolarů (přes 10 milionů Kč). Do startupu vložily peníze fondy BD Partners a Depo Ventures.

Vedle Pohůnka za startupem stojí Gabriel Otero a nápad vznikl ze zkušenosti zakladatelů samotných. Jako cestovatelé žijící v Latinské Americe naráželi na skutečnost, že platební metody, které místní používají každý den, jsou pro cizince prakticky nedostupné. Vytvořili WanderWallet, který umožňuje uživateli nahrát si do peněženky dolary nebo eura, a platí skenováním lokálních QR kódů, ať už jde o systémy Pix v Brazílii, Transferencias 3.0 v Argentině nebo QR Simple v Bolívii. Není přitom třeba místní bankovní účet či specifické měny.

Produkt míří na cestovatele, expaty a digitální nomády. Spuštění proběhlo na konci loňska v Brazílii a Argentině, před několika týdny přibyla Bolívie. Za pár měsíců se zaregistrovalo přes 2 600 uživatelů, přičemž cestovatelé doporučují službu dalším cestovatelům. Objem plateb vzrostl z 9 000 dolarů v prvním měsíci na 360 000 dolarů měsíčně.

Pohůnek věří, že do konce roku může dosáhnout na miliony dolarů v měsíčním objemu. „Lidé ho využívají na vše od oběda a nájmu po online nákupy a platby za zdravotní péči a dokonce pro platy státu,“ uvádí Pohůnek. Nové prostředky mají urychlit vstup do dalších zemí, marketing a budování zákaznické podpory ve větším měřítku.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

