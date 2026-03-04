Lupa.cz  »  Čech zamířil do vedení klíčového projektu Evropské unie pro rozvoj čipů

Čech zamířil do vedení klíčového projektu Evropské unie pro rozvoj čipů

Jan Sedlák
Dnes
Tomáš Bort, Mycroft Mind Autor: Mycroft Mind

Do vedení evropského programu pro čipy zamířil Čech. Tomáš Bort z brněnské společnosti Mycroft Mind spadající do skupiny TTC byl zvolen členem skupiny Transformer Group v rámci programu IPCEI ME/CT. Ten uvolnil 8,1 miliardy eur pro takzvané projekty společného evropského významu zabývající se čipy, polovodiči a mikroelektronikou. IPCEI patří mezi strategické aktivity EU v těchto oborech, společně s Chips Actem.

Evropská komise do IPCEI vybrala 56 firem ze 14 zemí, které mohly žádat o prostředky. Z Česka uspěly čtyři, na Lupě jsme o nich psali. Jde o CodasipUJP Praha, zdejší pobočku NXP Semiconductors a právě Mycroft Mind.

Skupina Transformer Group, do níž byl Bort zvolen, funguje jako “exekutivní pracovní skupina podřízená General Assembly programu IPCEI ME/CT, nejvyššímu rozhodovacímu orgánu celé iniciativy. Propojuje jednotlivé projekty, koordinuje strategická témata a podporuje sdílení know-how mezi průmyslem, výzkumnými organizacemi a veřejnou správou.”

“Být součástí Transformers Group znamená být u stolu, kde se diskutuje o budoucnosti evropské mikroelektroniky. Pro nás je to potvrzení, že české technologické firmy mohou být nejen příjemci evropské podpory, ale také aktivními partnery, kteří pomáhají formovat podobu evropských technologických iniciativ. Současně je to příležitost k dalšímu propojování a vzájemnému sdílení zkušeností s inovativními technologickými firmami napříč Evropou. Osobně se chci zaměřit především na to, aby špičkové znalosti nezůstávaly jen uvnitř laboratoří, ale aby se k nim dostala nová generace expertů, kterou evropský čipový průmysl nutně potřebuje,” shrnul Bort.

Mycroft Mind se zaměřuje na analýzu a zpracování dat v chytrých energetických sítích. Firma kromě jiného pracuje na integraci umělé inteligence do čipu určeného do těchto sítí. Z evropských fondů získala podporu 10 milionů eur.

V Evropě se rozjíždí další kolo IPCEI, kde bude chtít Česko opět uspět, a to hlavně ve výkonové elektronice, kde máme zajímavou pozici. Oblastí se zabývá například výroba Hitachi Energy v Praze nebo Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, který výkonovou elektroniku dodává třeba Nvidii.

