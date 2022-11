Čechům by reklama ve videoslužbách nevadila, chtějí ale slevu

Nadpoloviční většina českých uživatelů placených streamovacích služeb by je nepřestala využívat ani v případě, že by nově obsahovaly reklamu. Záleželo by ale na výši slevy a počtu reklam.





Vyplynulo to z říjnového průzkumu společnosti Atmedia. Ve výzkumu se ptala konkrétně těch uživatelů, kteří placené streamovací služby využívali ve 3. čtvrtletí letošního roku a zároveň za ně platili přímo provozovateli této služby (tedy ne prostřednictvím operátora).





„Služby typu Netflix, HBO Max nebo Voyo jsou v České republice bez reklam a svůj video obsah nabízejí divákům za předplatné. V souvislosti se saturací některých zahraničních VOD trhů však globální hráči přistupují na nový model – vedle předplatného bez reklam nabízí, nebo budou nabízet také levnější verze předplatného s určitým objemem reklamy,“ připomněl Pavel Müller, ředitel výzkumu a marketingu ve společnosti Atmedia.

56 % respondentů uvedlo, že by placené služby nepřestali využívat, i kdyby tyto video platformy nově obsahovaly reklamu. Převážná většina z nich to ovšem podmiňovala zlevněním předplatného.

Z těchto 56 % uživatelů by dvě pětiny nepřestaly službu s reklamou využívat, kdyby cena za předplatné byla aspoň o 50 % nižší než v současnosti. Další dvě pětiny by chtěly snížit předplatné alespoň o 75 %. Ostatní by požadovali minimálně 25% slevu nebo by placené video služby využívali i v případě, kdyby nově obsahovaly reklamu a zároveň byla jejich cena stejná jako v současnosti.

Pro 44 % uživatelů placených VOD služeb je absence reklam natolik důležitá, že by tyto video služby přestali využívat, kdyby nově reklamu obsahovaly.

Jak ovšem Pavel Müller upozorňuje, mezi deklarací a reálným chováním uživatelů může být rozdíl, a doplňuje: „Záleží také na tom, jak by jednotlivé placené VOD služby s reklamním prostorem pracovaly. S větším objemem reklamy by ochota platit za tyto služby klesala, s menším objemem reklamy a vyšší slevou za předplatné naopak. V kontextu dnešní doby do toho může promlouvat také vysoká míra inflace, kdy lidé hledají cesty, jak ušetřit.“

Vůči reklamě na placených službách jsou otevřenější mladší uživatelé. Z uživatelů ve věku 15–24 let by jich 71 % nepřestalo streamovací služby používat, ani kdyby na nich byla reklama. V dalších věkových kategoriích ochota platit za video služby i s reklamou klesá, pohybuje se od 47 % do 56 %.

Pro všechny věkové kategorie navíc platí, že pokud by placené VOD služby nově obsahovaly reklamu, muselo by být předplatné nižší než v současnosti. „Výsledky ukázaly určitou korelaci – čím větší sleva za předplatné, tím větší ochota sledovat videoobsah s reklamou. A čím starší uživatel, tím menší ochota konzumovat reklamu,“ shrnuje výsledky Pavel Müller.

Výkonná ředitelka Atmedia Michaela Suráková poukazuje, že spuštěním levnějšího tarifu s reklamou mohou jednotliví hráči získat nové předplatitele a zároveň budovat stabilnější základnu uživatelů. Přidává konkrétní příklad v podobě HBO Max, které spustilo tarif s reklamou na některých trzích v červnu 2021. „Data od americké výzkumné společnosti Antenna ukazují, že uživatelskou základnu levnějšího tarifu s reklamou na HBO Max tvoří v USA ze 44 % noví zákazníci a z 27 % původní zákazníci, kteří si službu dříve odhlásili, aby se k ní vrátili právě díky levnějšímu tarifu,“ uzavírá Michaela Suráková.

Sběr dat pro výzkum Atmedia Index zajistila výzkumná společnost Nielsen Admosphere. Průzkumu se v říjnu 2022 zúčastnilo 2172 respondentů (internetová populace ve věku 15–69 let).