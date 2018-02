 »  Cendrova CDN77 spouští globální službu pro živé online streamování

Jan Sedlák

Česká společnost CDN77 Zdeňka Cendry pokračuje ve svých plánech stát se aktivním hráčem v živém vysílání přes internet a spouští službu Live Streaming. Technologie kolem firma vyvíjí už nějakou dobu. Pracuje například pro DVTV a Sport 5 a připravuje novou podobu iVysílání České televize.

„Nabízené služby se liší podle toho, do jaké míry si klienti chtějí stream zpracovávat už na své straně. V případě vlastního HLS, HDS a/nebo MPEG-DASH streamu CDN cachuje segmenty videa vytvořené na origin serveru uživatele, které dále distribuuje ke koncovým uživatelům. CDN77 ale zvládne i konverzi do výše zmíněných formátů nebo kódování do RTMP/RTSP, pokud klient potřebuje kompletní řešení s nekomprimovaným videem na výstupu,“ uvádí společnost.

CDN77 využívá infrastrukturu, kterou má v 18 lokalitách v Evropě a Severní Americe. V našem regionu jsou POPy v Praze, Bratislavě a Vídni. Síť má podle údajů firmy kapacitu přes 7 Tb/s.

Ceny jsou nastaveny podle jednorázových využití (začíná se na 149 dolarech pro pět hodin streamování a peaku 1 Gb/s) nebo měsíčních plánů (start na 790 dolarech měsíčně při maximálním peaku 1 Gb/s). K dispozici je trial a další informace jsou na blogu.