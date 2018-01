 »  Cendrovy firmy CDN77 a SuperHosting utržily přes 400 milionů, letos dají 600

Jan Sedlák

Společnosti Zdeňka Cendry CDN77 a SuperHosting měly podle oficiálních údajů dobrý rok. Dohromady v roce 2017 vygenerovaly tržby přes 400 milionů korun bez DPH, o 150 milionů více než v roce předešlém. Obě firmy jsou v zisku, jeho výši ale nekomentují. „Cíl v roce 2018 je přiblížit se v tržbách 600 milionům,“ říká Cendra pro Lupu.

Oběma podnikům roste zejména poptávka spojená s videem – jak živými přenosy, tak video-on-demand (VoD). SuperHosting a CDN77 vyhrály tendr na provozování iVysílání České televize a pracují také pro DVTV. V současné době vyvíjejí nový back-end iVysílání. O ambicích svých firem v globálním doručování videa Cendra hovořil už v dříve v našem rozhovoru. CDN77 se má směrem k videu posouvat ještě více.

„Za 12 měsíců jsme přidali zhruba 1,5 Tb/s trafficu, z toho významnou část ve Spojených státech. Rok jsme startovali s 1 Tb/s do internetu,“ popisuje dále Cendra. „Významně jsme investovali do hardwaru – serverů, routerů, switchů a dalších IT prvků. Celkově to bylo za rok nad 100 milionů korun. Do produkce jsme přidali asi 900 našich serverů, ze kterých v CDN77 a SuperHostingu poskytujeme služby zákazníkům.“

„V roce 2017 jsme zprovoznili přes 120 nových 100Gb portů. Jde jak u uplinky, tak interní spoje. Zbavili jsme se všech 100Mb uplinků. Vše, co provozujeme, má 1Gb nebo 10Gb uplinky na hosta,“ počítá Cendra.

CDN77 a SuperHosting aktuálně zaměstnávají 85 lidí. Firmy další zaměstnance hledají a letos se mají dostat přes 100 zaměstnanců. Sídlo v pražských Vinohradech už se rozrostlo do tří sousedících vil.

Cendra také na letošní rok plánuje vyčlenit interní projekt do nové samostatné společnosti. Prozatím pouze uvádí, že jde o oblast síťové analytiky.