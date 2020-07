Cenový srovnávač nabídek operátorů pro ČTÚ vyrobí firma CHAPS

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámil výsledky výběrového řízení na výrobu nezávislé cenové kalkulačky, která bude porovnávat cenové nabídky operátorů. Vítězem tendru se stala brněnská firma CHAPS. ČTÚ to uvedl v monitorovací zprávě za červenec 2020.

Povinnost nabízet kalkulačku (oficiálně: srovnávací nástroj) úřadu dala novela zákona o elektronických komunikacích. Podle § 66a nástroj musí obsahovat možnost srovnání ceny a kvality služeb operátorů pro uživatele. Nástroj má také být bezplatný a nezávislý na operátorech.

Kalkulačka má nabídnout srovnání cen mobilních tarifních i předplacených služeb, mobilního internetu, fixních hlasových služeb, pevného internetového připojení i přístupu k televiznímu obsahu. Má porovnávat i různé balíčky výše uvedených služeb.

Uživatel má mít možnost do srovnávače zadat, kolik přibližně provolá minut, odešle SMS nebo spotřebuje dat, případně adresu svého bydliště a nástroj mu má vydat porovnání nabídek, které jsou pro něj dostupné.

Kalkulačka má nabízet také porovnání některých parametrů kvality nabízených služeb, jako je doba aktivace služby, maximální a inzerovaná rychlost stahování a uploadu dat nebo doba odstranění poruchy.

Data mají do srovnávače zadávat sami operátoři, kromě možnosti manuálního vyplňování ve formulářích ČTÚ počítá i s vytvořeném API pro automatický sběr dat. Pro uživatele má existovat možnost nahlásit, pokud některá data nebudou pravdivá.

ČTÚ vypsal výběrové řízení letos v březnu. Podle úřadu se do něj přihlásilo celkem 20 zájemců a vyhrála brněnská společnost CHAPS. ČTÚ s ní 9. července uzavřel smlouvu, podle které má cenovou kalkulačku dodat do 154 pracovních dnů, hotová by tedy měla být do února 2021.

Cena za zakázku má být celkem 1 942 800 Kč. Z toho je 1,5 milionu za vytvoření koncepce, naprogramování, otestování, dokumentaci, školení a nasazení do ostrého provozu a 442 800 Kč za servisní podporu na tři roky.