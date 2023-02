Cenu Ferdinanda Peroutky získali Martin Dorazín a Ivana Svobodová

Autor: Benedikt Renč

Prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2022 převzali zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín a redaktorka Respektu Ivana Svobodová.





Martin Dorazín od roku 1990 pracuje v Českém rozhlase, s výjimkou šesti let na přelomu století, kdy působil v České televizi. V 90. letech byl zvláštním zpravodajem na Slovensku a v bývalé Jugoslávii. Na konci roku 2004 odjel do Varšavy, kde působil téměř pět let. Pak se vrátil na Balkán a také strávil několik měsíců v Libyi. Od května 2013 byl zpravodajem v Rusku. Spolu s Vítem Pohankou byl v roce 2014 v Doněcku na východní Ukrajině zadržen proruskými separatisty. V srpnu 2019 se vrátil do Polska.





Ve druhé polovině ledna 2022 odjel Martin Dorazín z Varšavy na Ukrajinu. Byl tak přímo na místě, když Rusko před rokem zahájilo válku na Ukrajině. Od loňského podzimu zde působí v nově zřízené pozici stálého zpravodaje.

Současné působení Martina Dorazína na Ukrajině je i obsahem nové podcastové série Radiožurnálu „Rok ve válce“ s podtitulem „Na lince Ukrajina-Praha“. První díl ze čtyř vyjde 24. února, tedy přesně rok od začátku ruské agrese na Ukrajině. Seriál je kromě Dorazínových reportáží postavený i na telefonických rozhovorech s moderátorem Janem Pokorným i jejich společných válečných speciálech.

Kromě Ceny Ferdinanda Peroutky obdržel Martin Dorazín v roce 2016 také Cenu Karla Havlíčka Borovského.

Ivana Svobodová začínala svoji novinářskou dráhu v 90. letech v redakci Mladé fronty Dnes v Brně, poté se přestěhovala do pražské redakce. Pak následoval týdeník Týden a od roku 2010 působí v redakci Respektu. Věnuje se především politickému zpravodajství a reportážím.

„Na otázku, jestli se bála, když jela do války, odpovídá, že ani ne, když sledovala všechny ty lidi kolem sebe, ve vlacích, na ulicích, v domech, říkala si, když oni tady žijí, tak přece ona zvládne tam s nimi chvíli pobýt. Cítila k nim velký obdiv. V krytu, ve vlacích, na Donbase, v Charkově, ne, tam se nebála. Ale když se poprvé vracela z Ukrajiny, tak ve Lvově, na relativně nejbezpečnějším místě ji přepadla panika po zprávách, že Rusové zaútočí z Běloruska. Říkala si, co tu děláš, máš doma syna a malinkého vnoučka… Ale základně se příliš nebojí. Jako při všech svých reportážních cestách myslí hlavně na to, že je třeba podávat svědectví,“ hodnotí činnost Ivany Svobodové v laudatiu Libuše Koubská.

Novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky, a to vždy u příležitosti výročí narození slavného prvorepublikového novináře a v exilu pak prvního šéfa československého vysílání Rádia Svobodná Evropa.

Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které zdobily Ferdinanda Peroutku, totiž naprostou bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy. Dále musí být osobně odpovědní za společenské důsledky svého publicistického působení.

Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je naprosto a vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.