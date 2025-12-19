Lupa.cz  »  Ceny operačních pamětí v ČR vyrostly do absurdních několikanásobků. Krize asi potrvá dlouho

Ceny operačních pamětí v ČR vyrostly do absurdních několikanásobků. Krize asi potrvá dlouho

Jan Sedlák
Dnes
2 nové názory

Goodram IRDM DDR5 od Wilk Elektronik Autor: Jan Sedlák

Tento týden jsem přes online bazar prodal jedny své operační paměti DDR5. Jelikož jsem měl obměkčenou předvánoční náladu, dal jsem tento 32GB kit za rozumnou cenu. Nikdy v životě jsem tak rychle neměl takové množství zpráv od zájemců. Není se čemu divit, situace na trhu je už několik týdnů šílená a minimálně vyrovnává dění, které z minulosti známe ohledně nedostatku grafických karet.

Pohled do nabídky tradičních českých e-shopů je velmi smutný. Například největší prodejce Alza má v katalogu skladem pouze šest modelů 32GB RAM DDR5 (dvakrát 16 GB) plus sedm modelů SO-DIMM. Ceny se pohybují od skoro devíti do 15 a více tisíc. Podobně jsou na tom i další obchody typu Smarty nebo Mironet.

Tak například kit Patriot Viper Venom 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 ještě koncem září stál 2 390 korun a teď je to 8 749 korun. Balení G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Trident Z5 RGB Black v té době vyšlo na 2 999, dnes na 9 699 korun. Lexar ARES 32GB KIT DDR5 6400MHz CL32 RGB Black stál 2 899, teď 15 626 korun. O moc víc už toho najít nelze. Absurdní.

Balení s 64 GB RAM (dva moduly po 32 GB) jdou do ještě vyšších sfér. Klasika v podobě Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO v září vyšla na 2 999 a nyní na 16 390 korun. G.SKILL 64GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Flare X5 zdražil ze stejné cenovky na astronomických 19 999 korun.

Otestovali jsme počítačové operační paměti DDR5 vyrobené u Ostravy. Poláci odvedli dobrou práci

Situace je o něco lepší u starších DDR4. Tam se dá 16GB kit sehnat za cenu kolem tří tisíc, 32GB balení za zhruba šest a 64GB verze za 11 až 12 tisíc. I to je ale příliš, nejenom vzhledem k tomu, že jde o dosluhující platformu (byť mnohdy stále dobrou).

Situace se pravděpodobně jen tak nezlepší. Výrobci pamětí a hardwaru kolem alokují své kapacity na dodávky do datových center, kde je vysoká poptávka kvůli umělé inteligenci a ke jsou marže někde jinde. Micron, jeden z hlavních dodavatelů paměťových čipů, zcela ukončuje svoji koncovou značku Crucial.

Odhady se různí, ale situace se nemusí vrátit do nějakého normálního stavu ani v roce 2027 – pokud se nestane něco nečekaného a obří projekty kolem AI datacenter (čtyři se staví i v Česku) se nezačnou hroutit. Cena NAND čipů vzrostla o 250 procent a není jasné, co se bude dít dál.

Lze očekávat zdražování elektroniky všeho druhu, a to až o desítky procent, případně najednou počítače a chytré telefony budou mít menší objemy paměti. Některé produktové řady zřejmě ani nedorazí na trh, Nvidia například údajně měla u aktuálních karet RTX 5000 zrušit klasický refresh označovaný jako Super, který měl mít více paměti GDDR.

Tak snad jste nakoupili včas a období přečkáte bez úhony. A pokud ne, níže se alespoň můžete podívat na důvod, proč jsou ceny RAM tam, kde jsou:

