Ceny Velkého Bratra dostal Volkswagen za únik dat o pohybu aut či pokus sledovat, na jaké weby chodíme

Spolek Iuridicum Remedium (IuRe) vyhlásil „vítěze“ 21. ročníku anticeny pro organizace, firmy či jednotlivce, kteří nejvíce slídí v soukromí lidí. Ceny Velkého Bratra (Big Brother Awards) získala například automobilka Volkswagen, společnost Meta, česká ministerstva vnitra a průmyslu či dánský ministr spravedlnosti. Pozitivní ocenění putuje ke studentkám a studentům Masarykovy univerzity v Brně.
Volkswagen dostal „ocenění“ v kategorii Firemní slídil za to, že prostřednictvím své dceřiné firmy Cariad dlouhodobě sbíral citlivá data ze svých elektromobilů, která navíc nedokázal dostatečně zabezpečit.
„Německá nezisková organizace Chaos Computer Club upozornila automobilku, že data uživatelů 800 000 vozů značek VW, Audi, Seat a Škoda používaných po celé Evropě včetně České republiky jsou dostupná na veřejně přístupném serveru Amazonu. Údaje zahrnovaly mimo jiné identifikační údaje majitelů vozů a zejména údaje o jejich pohybu,“ popisuje IuRe.
U některých modelů podle IuRe elektromobily zaznamenávala data o poloze včetně souřadnic vždy se zapnutím a s vypnutím motoru. „Poskytovala tak velmi detailní informace o tom, kde uživatelé bydlí, pracují, kam jezdí za zábavou, kam chodí jejich děti do škol, kde bydlí jejich přátelé, rodiče, milenky,“ dodává IuRe. Po upozornění automobilka data zabezpečila.
V kategorii Úřední slídil porota cenu udělila českým ministerstvům průmyslu a obchodu a vnitra. Dostala ji za pokus přijmout v roce 2025 novelu vyhlášky, která rozšiřovala okruh údajů sbíraných v rámci tzv. data retention.
„Vedle údajů o připojení se nově měly shromažďovat i údaje o koncové straně komunikace, fakticky tedy v mnoha případech o obsahu toho, na co se na internetu díváme. Šlo by tak o zásadní prolomení doposud platícího pravidla, že sledována jsou metadata o komunikaci a nikoli její obsah,“ připomíná IuRe.
Poté, co na návrh upozornili novináři, byla nakonec ministerstva nucena návrh stáhnout.
Dlouhodobým slídilem je podle poroty firmy Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační službu WhatsApp. „Cena k Metě míří za dlouhodobé obelhávání uživatelů svých služeb pokud jde o zpracování jejich údajů, které se projevilo v celé řadě kauz, za něž v minulosti už padla také řada pokut. V minulém roce pak šlo konkrétně o případ zneužívání nástroje ‚Meta pixel‘ k propojování informací z aplikací v mobilním telefonu. V reakci na odhalení měla Meta od tohoto způsobu sledování ustoupit,“ zdůvodňuje udělení anticeny IuRe.
Vítězem v kategorii Výrok Velkého Bratra je dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard. V souvislosti s jednáním o tzv. nařízení Chat Control v roce 2024 prohlásil: „Musíme se zbavit zcela chybného dojmu, že používání šifrovaných komunikačních aplikací patří k občanským právům.“
„Šifrování je zcela elementárním nástrojem na ochranu dat, na němž je postavena řada plat ných evropských předpisů jako jsou GDPR nebo NIS2. Pokud by mělo dojít k prola mování šifrování, jsou v zásadě dvě cesty. Jednak cesta jeho oslabování přes zadní vrátka, která ovšem budou nutně cestou nejen pro bezpečnostní složky, ale i pro další útočníky. Druhou možností je pak nahrání sledovacích nástrojů přímo do za řízení, které by prověřovalo obsah ještě před jeho zašifrováním,“ argumentuje IuRe s tím, že výroků zpochybňujících právo lidí na šifrování jejich komunikace, loni pronesla celá řada politiků či zástupců bezpečnostních složek.
Ocenění Pozitivní cena porota udělila studentkám a studentům Masarykovy univerzity v Brně, kteří si na škole prosadili možnost využívání nedigitální ISIC karty.
Společnost, která karty provozuje, přišla na přelomu let 2024 a 2025 s návrhem, aby se platnost karet napříště prodlužovala pouze v mobilní aplikaci namísto dosud používaných validačních nálepek. V průzkumu se ale proti tomu vyslovila velká většina studentů.
„Důvody pro odmítání pouze digitálního řešení byly různé. Velká část studentů jako důvod uvedla obavy o své soukromí, kdy s používáním aplikace je obvykle spojen zvýšený sběr osobních údajů oproti plastové kartičce. Kritizována byla ale také závislost na telefonu, jeho baterii a stabilitě aplikace,“ popisuje IuRe.
Vedení univerzity poté požadavek na zachování nedigitální alternativy podpořilo.