Češi a Britové rozjeli vývoj vysoce bezpečných čipů pro obranné technologie či automobilky

Brněnská firma Codasip rozjela spolupráci s britskou společností EnSilica. Výsledkem partnerství mají být čipy s vysokou úrovní zabezpečení, které bude možné nasadit automobilovém průmyslu, národních infrastrukturách a obranném a leteckém sektoru.
EnSilica sídlí v Oxfordshire, jde o návrháře digitálních a mixed-signal čipů ASIC. Takzvané ASICy se používají v řadě oblastí, spojuje je princip, že jsou vytvořeny pro specifické úkoly, v nichž dokáží excelovat, ale nehodí se pro nic moc jiného. Velké cloudové firmy si například dělají ASIC jakožto alternativu k Nvidii pro zpracování AI, ovšem daní je ztráta univerzálnosti.
Codasip zase vytváří procesorová jádra na otevřené instrukční sadě RISC-V, což je alternativa k ARMu. Nabízí také software Codasip Studio pro úpravu těchto jader.
EnSilica v rámci partnerství obou společností použije RISC-V procesory z Brna pro vývoj specifických zákaznických čipů SoC (system-on-chip) se silnou bezpečností. Integrována bude postkvantová kryptografie (PQC) a zároveň technologie CHERI. Ta vznikla na univerzitě v Cambridge a Codasip byl první, kdo jí komerčně nasadil. Na Lupě jsme o tom psali, CHERI umožňuje lepší ochranu paměti. Codasip k CHERI také vydal zdarma dostupné SDK.
Britové použití 32 a 64bitové procesory Codasipu. Ty splňují certifikace ISO 26262 a ISO 21434. Obě firmy si od tohoto spojení slibují adopci CHERI v mission critical systémech.
Na bezpečném čipu se v Brně dělá také ve spolupráci s Tchaj-wanem. Mají to na starost doktorandi z VUT společně s tchajwanskou firmu Jmem Technology. Ta už vydala první generaci svého čipu s integrovanou postkvantovou kryptografií. Cílem jsou kromě jiného dodávky do dronů a obecně obranného průmyslu.
Codasip začátkem letošního roku také navázal spolupráci s britskou firmou RED Semiconductor. S ní vyvíjí akcelerátor pro umělou inteligenci. Codasip je rovněž zapojen do vývoje evropského procesoru. Firma aktuálně hledá kupce, což jsme rozebírali zde.