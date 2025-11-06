Lupa.cz  »  Češi chtějí nahradit stárnoucí datový standard Jupyter. Software Deepnote je nyní zdarma jako open source

Češi chtějí nahradit stárnoucí datový standard Jupyter. Software Deepnote je nyní zdarma jako open source

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Jakub Jurových, Deepnote Autor: Deepnote

Pražský startup Deepnote chce přinést svěží vítr do práce s datovými poznámkami. Už nějakou dobu vyvíjí cloudovou platformu pro datové vědce, kterou lze ve svém oboru přirovnat k Google Docs. Technologie Deepnote byly tento týden vydány jako open source a firma je označuje jako nástupce stárnoucího Jupyteru, který dlouhá léta platí za oborový standard.

Jupyter má řadu omezení, například v uživatelské nepřívětivosti a podobně, zatímco Deepnote cílí na spolupráci více uživatelů, integraci s dalšími nástroji, zapojení AI nebo škálování. Dle Deepnotu svého času odvedl důležitou práci.

Zakladatel Jupyteru Jakub Jurových uvedl, že pozoruje odchody velkých firem od Jupyteru a že vývoj tohoto pionýrského nástroje ustrnul. “Single player notebooky byly skvělé v roce 2013,” napsal startup.

Open source Deepnote je k dispozici na GitHubu. Rozšíření pro VSCode je tady. Dokumentace včetně návodu na migraci z Jupyter Notebook (.ipynb) na Deepnote je pak zde. Deepnote lze nainstalovat lokálně a používat například v Cursoru nebo JupyterLabu. K dispozici je přes 60 datových integrací, export do formátu kompatibilního s .ipynb. K dispozici je možnost nahrát projekty na Deepnote Cloud.

Deepnote už má přes půl milionu uživatelů (Tesco, SoundCloud a další). Startup má na investicích 23,8 milionu dolarů, mezi investory jsou třeba Index Ventures nebo Accel. Firma před časem udělala první akvizici s tím, že chce do práce s daty přinést podobnou revoluci jakou přinesl Excel do práce s tabulkami před 40 lety.

Jako Excel před 40 lety. Český datový startup Deepnote kupuje konkurenci ze Silicon Valley Přečtěte si také:

Jako Excel před 40 lety. Český datový startup Deepnote kupuje konkurenci ze Silicon Valley

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

AI není krátkodobý výstřelek

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).