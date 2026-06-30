Češi investovali do konkurenta Duolinga, který pro výuku jazyků nabízí třeba AI persony

Český fond Look AI Ventures se podílel na investici do startupu Lucida AI, který vyvíjí hlasovou AI platformu pro výuku mluvené komunikace v cizích jazycích a konkuruje tak globálním hráčům typu Duolingo. Lucida AI i s jejich penězi navýšila své seed kolo, které dosáhlo celkem 7 milionů dolarů (přes 150 milionů Kč).
Kolo vedl britský fond Velocity Capital, vedle Look AI Ventures se zúčastnily také Next Tier Ventures, Bogazici Ventures, Yapı Kredi Frwrd Ventures a Ünlü &Co. Startup za uplynulý rok získal od investorů přes 8 milionů dolarů.
Startup vyvíjí Speech Language Model (SLM), který uživatelům umožňuje mluvit s umělou inteligencí přirozeně. Aplikace přizpůsobuje konverzaci úrovni uživatele a v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu na plynulost, výslovnost a srozumitelnost. Simuluje přitom běžné životní situace i pracovní kontexty jako jednání, prezentace nebo hovory s klienty. Cílí na jednotlivce, ale kromě mobilní aplikace pro koncové uživatele nabízí také firemní nasazení s on-premise hostingem a koncovým šifrováním.
„Firma chce narušit současné LLM wrappery, z nichž žádný nedokáže nabídnout srovnatelnou spolehlivost. Lucida staví nativně hlasovou vzdělávací platformu s konverzací v reálném čase a fonetickým enginem, který poskytuje přesnější zpětnou vazbu na výslovnost než obecní AI tutoři. Se sedmimístným ARR má jasně nakročeno stát se kategorii definující firmou v oblasti AI komunikace,“ myslí si Angelo Burgarello, partner Look AI Ventures.
Od spuštění před patnácti měsíci aplikace podle firmy získala přes 3 miliony uživatelů a vygenerovala více než 2,2 miliardy minut mluvené konverzace v Evropě, USA a na rozvíjejících se trzích. Získané prostředky chce startup využít na rozšíření do nových jazyků a trhů, další rozvoj vlastní speech-to-speech infrastruktury a růst firemního produktu. Spoluzakladatel Mustafa Girgin na sociální síti uvedl, že firma chce být jednou z předních hlasových technologických společností zaměřených na vzdělávání. Firma má zároveň chystat nový vzdělávací produkt. Lucida AI vznikla v Británii a kromě Girgina za ní stojí Mustafa Sait Demirci.