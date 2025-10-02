Lupa.cz  »  Češi investují s Trumpem Jr. do 3D tisku raketového paliva

Češi investují s Trumpem Jr. do 3D tisku raketového paliva

Iva Brejlová
Dnes
Startupy - Firehawk Aerospace - Presto Tech Horizons Autor: Firehawk Aerospace

Český venture kapitálový fond Presto Tech Horizons poslal peníze amerického startupu Firehawk Aerospace. Investiční kolo série C vedla společnost 1789 Capital, za níž stojí Donald Trump Jr. s dalšími vlivnými partnery. Celková částka 60 milionů dolarů (1,2 miliardy korun) míří do technologie 3D tisku tuhého raketového paliva. 

Presto Tech Horizons, založený na partnerství VC firmy Presto Ventures a zbrojovky CSG Michala Strnada, se tak ocitl ve společnosti amerických investorů včetně Draper Associates, Decisive Point či Stellar Ventures jako jediný evropský investor. Konkrétní vloženou částku do podniku uvést nechce, ale zmiňuje, že šlo o „významný finanční přínos v rámci mise Firehawku“.

Pohonné látky pro raketové motory se využívají jak v obranném, tak kosmickém průmyslu. Dnes se vyrábí odléváním do velkých forem a následným vytvrzováním, což znamená až dvouměsíční proces. 

Firehawk vyvíjí technologii 3D tisku pro výrobu pohonných látek a raketových motorů, během níž 3D tiskem vyrobí zrna pohonných látek s komplexními geometriemi, které byly dříve považovány za nemožné. Uvádí, že dokáže obvyklou výrobu zkrátit o více než 99 %. 

„Vědci a inženýři zkoumají možnosti využití 3D tisku pro rychlejší, bezpečnější a flexibilnější výrobu tuhých pohonných látek už skoro patnáct let. Firehawk je první, kdo tuto vizi skutečně naplňuje,“ myslí si Matej Luhový, nový partner fondu Presto Tech Horizons. „Urychlují výrobu pohonných látek, ale také zásadně mění celý dodavatelský řetězec pro střely a rakety. Proto je toto partnerství tak důležité pro odolnost evropské obrany,“ říká.

„Současná geopolitická situace podtrhuje nutnost investovat do inovativních obranných technologií,“ uvádí pak Michal Strnad, předseda představenstva a majitel CSG. „Firehawk může hrát zásadní roli v budoucnosti nejen raketového pohonu, ale také výroby munice,“ věří a dodává, že projekt může posílit spolupráci mezi lídry amerického a evropského obranného průmyslu.

„Dodavatelský řetězec je silný jen tak, jak silný je jeho nejslabší článek – a výroba pohonných látek a energetických materiálů dnes představuje největší omezení při výrobě střel, raket a dělostřelecké munice. Umožnit evropskému obrannému průmyslu vyrábět tyto zbraně rychle a ve velkém je hlavní misí Firehawku,“ prohlašuje Will Edwards, CEO amerického startupu.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

