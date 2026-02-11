Češi jsou hlavními investory do autonomní technologie dronů vyzkoušené na Ukrajině

Český fond Presto Tech Horizons je hlavním investorem v pre‑seedovém kole ve výši 3 miliony eur (přes 72 milionů korun) do londýnského startupu Occam Industries. Ten dodává autonomní software sériově vyráběné drony bez zásahů do konstrukce či dodavatelských řetězců. Systém využívá počítačové vidění pro vnímání, sledování a navádění a funguje bez závislosti na externí komunikaci a GPS a je tedy odolný vůči rušení a blokování signálu. Projekt je označován za jeden z prvních případů integrace západních AI technologií do ukrajinských bezpilotních systémů.
Technologie prošla hodnocením připravenosti k integračnímu testování v ukrajinském klastru Brave1. Terénní zkoušky koncem ledna proběhly na britských dronech přes platformu TEST in Ukraine. Další fází má být potvrzení konceptu na ukrajinských bezpilotních platformách a integrace s místními výrobci.
„Každý předpoklad je testován pod tlakem – latence, spolehlivost, zátěž operátorů, rozhodování. To, co v Occamu stavíme, je formováno touto realitou a následně zdokonalováno v bojových podmínkách,“ popisuje Gui Wainwright, spoluzakladatel a CEO startupu. Tým Occamu kombinuje expertní znalosti v oblasti komerční robotiky, logistiky a obrany. „Nasazují, učí se a iterují v podmínkách diktovaných frontou. Gui má výjimečnou schopnost mobilizovat lidi kolem jasné mise a tým ji realizuje s naléhavostí a disciplínou,“ komentuje Matej Luhový, Partner v Presto Tech Horizons.
Firmy popisují, že na Ukrajině navzdory široké dostupnosti levných dronů je většina jejich nasazení stále závislá na nepřetržité lidské kontrole. Systém Occamu má pomoct nasazení strojů škálovat. „Platformy, které dříve vyžadovaly lidského pilota, je nyní možné vypouštět ihned po opuštění výrobní linky,“ uvádějí firmy ve vyjádření.
Spoluinvestory jsou Antler, přední globální venture platforma zaměřená na rané fáze, americký Freedom Fund a kodaňský dual-use investor TYR.vc, kteří společně podpoří další nasazování a produktový vývoj Occamu.
Firma uvádí, že na Ukrajině bylo v roce 2025 zaznamenáno přibližně 54 700 útoků dronů (asi 11 000 v roce 2024) a drony loni tvořily přibližně 96 % nasazených leteckých zbraní oproti zhruba 30 % na začátku v roce 2022. „Budoucnost obranných technologií se dnes formuje a testuje na Ukrajině. Brave1 vytvořil platformu, na které mezinárodní partneři mohou testovat své technologie, sdílet know-how a spolupracovat s námi na řešení nových bezpečnostních výzev. Umělá inteligence je jednou z našich klíčových priorit, protože zásadně mění charakter bojových operací,“ uvádí Andrii Hrytseniuk, CEO Brave1.
Získané prostředky mají urychlit adopci technologie na ukrajinské frontě a rozvoj podpůrných schopností v terénu. Paralelně Occam spouští placené adopční projekty s předními evropskými výrobci obranných systémů, první nasazení se očekává ještě letos.