 »  Češi loni v e-shopech utratili rekordních 135 miliard, oblast poroste i letos

Jan Sedlák

Tuzemské e-shopy v loňském roce opět dosáhly na rekord a čísla překonala očekávání. Internetové obchody dosáhly na celkové obraty ve výši 135 miliard korun, což je meziroční růst o 17 procent. E-commerce už se na českém maloobchodě podílí více než 11 procenty. Klíčová byla vánoční sezóna, která přinesla 45 miliard korun. Uvedla to Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Nejvíce peněz zákazníci v loňském roce utratili online za elektroniku. Často se kupují notebooky a počítače a mobilní telefony. Vůbec nejčastěji se pak přes internet nakupuje oblečení. Do Česka ostatně v loňském roce vstoupily módní e-shopy Zalando a About You. Dále se daří sportovnímu vybavení, hračkám, drogerii a kosmetice.

APEK předpovídá, že bude pokračovat rychlý růst prodeje potravin online. Růst mají především segmenty denní spotřeby. Například Rohlík.cz by za loňský rok měl poprvé skončit v mírném zisku.

APEK očekává silný růst e-commerce i v letošním roce. Činit má alespoň 15 procent. V Česku už podle průzkumu online alespoň jednou ročně nakoupí 9 z 10 uživatelů internetu. Růst je zároveň podpořen dlouhodobým zájmem zákazníků, kteří v e-shopech nakupují pravidelně.