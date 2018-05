 »  Češi loni vydali 35 her. Vyšla publikace Český herní průmysl 2018

Jan Sedlák

Lubor Kopecký, který mimo jiné provozuje HerníArchiv­.cz hledající, dokumentující a uchovávající české hry, vydal publikaci Černý herní průmysl 2018.

Ta ukazuje, že v současné době v Česku působí 44 společností produkujících hry pro různé platformy. Jde o firmy registrované v Česku, jejich celkový počet je větší. Zdejší herní průmysl v loňském roce vydal 35 titulů, rok předtím to bylo 41 titulů a v roce 2015 vyšlo 33 her. Dokument zaznamenal i ocenění a úspěchy zdejší produkce.

Publikace také shrnuje možnosti, kde v Česku vývoj videoher studovat. „Několik posledních let se české společnosti vyvíjející hry potýkají s nedostatkem zkušenějších tvůrců, od programátorů a výtvarníků až po designery a producenty a poptávka po nich rychle roste. Český vzdělávací systém na to reaguje zakládáním univerzitních i středoškolských oborů určených výhradně budoucím autorům her. Tyto instituce už vyslaly do světa první absolventy a snaží se držet krok s potřebami herního průmyslu, byť s velkým zpožděním oproti světu, ovšem s obdivuhodným nadšením a odhodláním.“

Publikace je k dispozici na webu HerníPrůmysl.cz, případně také jako PDF.