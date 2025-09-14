Češi měsíčně na e-shopech utratí pět tisíc. Rychle roste obliba výdejních boxů a Apple Pay a Google Pay

Češi stále více nakupují na internetu, což je dlouhotrvající a logický vývoj. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) prezentovala nová čísla, podle nichž průměrná měsíční útrata jednoho online nakupujícího dosáhla téměř pěti tisíc korun, meziročně o 300 korun více.
Česká e-commerce po postcovidovém vychladnutí opět začala růst (loni se roční obrat dostal na 194 miliard korun). Letošní rok se každý měsíc zvyšuje průměrná útrata.
Na internetu nejvíce utrácí mladí lidé ve věku 25 až 34 let. Ti v srpnu na hlavu zaplatili šest tisíc korun. U lidí nad 65 let šlo o 3,1 tisíce.
Roste také obliba výdejních boxů. V srpnu si alespoň jednu objednávku tímto způsobem nechalo doručit 67 procent nakupujících, před rokem to bylo 51 procent. Balíček domů si nechalo doručit 42 procent lidí, do výdejny 35 procent.
Dále jsou stále oblíbenější platby skrze Apple Pay a Google Pay. První možnost v srpnu využilo alespoň jednou celkem 18 procent nakupujících, druhou možnost pak 20 procent. Platbu kartou použila polovina zákazníků e-shopů.