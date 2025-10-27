Lupa.cz  »  Češi mezi dvěma procenty nejlepších. Amazon si vybral český startup do svého AI akcelerátoru

Češi mezi dvěma procenty nejlepších. Amazon si vybral český startup do svého AI akcelerátoru

Jan Sedlák
Včera
Amazon Web Services, AWS Autor: Jan Sedlák

Největší cloud světa Amazon Web Services vybral z celého světa 40 startupů, kterým poskytne zázemí v rámci svého akcelerátoru pro generativní umělou inteligenci. Přihlášeny byly tisíce projektů a uspěly pouze dvě procenta z nich. Mezi nimi je i česko-americká firma Exaforce.

AWS Generative AI Accelerator odstartoval v polovině října. Je to hlavní součást iniciativy AWS pro podporu startupů točících se kolem AI, LLM a podobně, kde je k dispozici 230 milionů dolarů. Firmy dostávají mentory, kontakty a další tradiční podporu a zároveň kredit až milion dolarů na cloud AWS.

Exaforce spoluzaložil Jakub Pavlík, který se v minulosti významně podílel na úspěších startupů TCP Cloud (služby kolem OpenStacku, prodáno za asi miliardu Mirantisu) a Volterra (prodáno F5 Networks za 11 miliard korun). Exaforce nedávno krátce po založení nabrala investici 75 milionů dolarů, asi 1,7 miliardy korun, a to od fondů jako Khosla Ventures nebo Mayfield.

Pavlík v Praze staví vývojářskou centrálu. Další lidé sedí v Singapuru, Indii a Curychu. Výkonným ředitelem a spoluzakladatelem je Ankur Singla, s nímž Pavlík spolupracuje už od TCP Cloudu a který už má za sebou několik exitů.

Exaforce buduje platformu označovanou jako AI SOC nebo agentic AI platform. Pomocí prvků AI vytváří agenty/roboty (firma jim říká exaboti) hlídající bezpečnostní incidenty včetně monitoringu, detekce, analýzy a reakce. Je možná integrace do tradičních SOCů.

