Češi Mikolov a Beck výrazně zredukovali nároky jednoho z nejpoužívanějších AI modelů na světě

Český startup BottleCap AI, za nímž stojí Tomáš Mikolov a Jaroslav Beck, ukázal jedny z prvních veřejných výsledků své práce. Jde o vyladěný velký jazykový model, který funguje výrazně efektivněji než v původní formě. Právě snížení nároků AI modelů je hlavní náplní práce BottleCapu.
Český tým konkrétně předvedl fine tuning modelu Qwen ve verzi 3.6–27B. Byl redukován reasoning, který není nezbytný, a to se zachováním kvality odpovědí. Takto upravený Qwen podle měření firmy na reasoningu spotřebovává o 46 procent méně tokenů, má nižší odezvy a nižší náklady na inferenci.
“Model v rámci dvanácti out-of-domain benchmarků produkuje téměř identickou přesnost za použití zhruba poloviny tokenů,” shrnula firma. Qwen je vyvíjený čínskou společností Alibaba a je k dispozici v otevřené formě, takže je obecně hodně rozšířený a oblíbený.
Upravený model dostal název ThinkingCap-Qwen3.6–27B a k dispozici je na Hugging Face. Tam jsou uvedeny i další detaily, stejně jako na blogu. Model je k dispozici pod otevřenou licencí Apache 2.0, takže si ho každý může stáhnout a začít používat. BottleCap AI nabízí i placené služby pro implementaci a další optimalizaci.
BottleCap AI patří mezi české nadějné firmy zaměřené na umělou inteligenci. Kromě Mikolova nebo Becka ve firmě pracuje David Pavlík známý ze SpaceX. Mezi další zajímavé firmy se řadí Exaforce (AI boty pro kyberbezpečnostní centra), EquiLibre (AI pro obchodování na burze) nebo Aisle (hledání zranitelností v IT systémech).