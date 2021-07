Češi navrhují změny v NATO, aby dokázalo čelit rychlým technologickým změnám

Český kybernetický atašé ve Washingtonu Daniel Bagge a náměstek ministra obrany Jan Havránek na webu Small Wars Journal publikovali článek, který se věnuje NATO, západu a připravenosti na probíhající technologické změny. Nese název Technology adoption: Are we late to the party? a v navrhuje změny v NATO.

Autoři poukazují na to, že válečné aktivity jsou dnes často vedeny pomocí technologií a v kyberprostoru. Využívají se soft power a další mechanismy. Do toho vstupuje i sběr dat a vliv privátního sektoru.

“Technologické změny jsou reálné, probíhají rychle a výrazně ovlivňují civilně-vojenské struktury NATO. Ještě nikdy Aliance nečelila tolika technologickým změnám, které by přesahovaly tradiční oblast bezpečnosti a obrany,” uvádí se v textu.

“NATO může úspěšně proplout novou vlnou revoluce ve vojenských záležitostech, musí však nejprve změnit svou politickou kulturu a celkový přístup k moderním a převratným technologiím. Musí také vyvinout nové mechanismy sdílení technologií, které budou spravedlivé pro všechny spojence. K této změně mohou vést různé přístupy: reforma nákupních agentur NATO, reforma finančních mechanismů nebo reforma partnerství. Ať tak či onak, každé takové úsilí bude muset vycházet z aktivní účasti soukromého sektoru. Jen tak si NATO bude moci v budoucnu udržet technologický náskok.”

Bagge je mimo jiné autorem knihy Unmasking Maskirovka o ruských aktivitách v kybernetickém prostoru.