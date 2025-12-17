Lupa.cz  »  Češi opět vyhráli zakázku za 15 miliard na dodávku IT pro Evropskou komisi, parlament či vesmírnou agenturu

Češi opět vyhráli zakázku za 15 miliard na dodávku IT pro Evropskou komisi, parlament či vesmírnou agenturu

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Karel Komárek, KKCG Autor: KKCG
Karel Komárek, KKCG

Česká IT skupina Aricoma spadající pod investiční firmu KKCG opět získala velkou zakázku pro Evropskou komisi na dodávku informačních technologií. Objem rámcové smlouvy na čtyři roky činí 617 milionů eur, skoro 15 miliard korun.

Aricoma navazuje na podobný předchozí obchod z roku 2021, kdy tendr pro Komisi rovněž vyhrála. “Není nám známo, že by se v historii nějaké jiné firmě podařilo takový kontrakt obnovit. Dokazuje to, že jsme pro Evropskou komisi spolehlivým, bezpečným a silným partnerem. Objem, který v rámci nové rámcové smlouvy můžeme dodat je v porovnání s tím před čtyřmi lety až desetinásobný,” uvedl Lukáš Texl, šéf mezinárodního týmu Aricomy.

Česi konkrétně dodají hardware a software od firem Hewlett Packard Enterprise (HPE) a Nutanix, který bude používat několik evropských institucí jako Europol, Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) sídlící v Praze, Evropský parlament, Rada EU, Evropský soudní dvůr, FRONTEX a další.

Aricoma je největší česká IT skupina, která postupně expanduje do zahraničí, a to i skrze akvizice typu AutoCont, Cleverlance, AEC, Sabris a tak dále. Tržby dělají kolem 10,5 miliardy korun.

Aricoma opět vyrazila na nákupy, získala část IT firmy ze severu Čech Přečtěte si také:

Aricoma opět vyrazila na nákupy, získala část IT firmy ze severu Čech

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Těžba dat versus strojové učení

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Poslední letošní vydání CIOtrends se zaměřuje na střízlivění z AI, návrat do kanceláří a novou éru privátního cloudu

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

České firmy nadále v porovnání se světem investují do kyberbezpečnosti málo, i navzdory nové legislativě

Půlka vinných klobás v testu propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).