Češi ovládli firmu, která provozuje klíčovou optickou trasu přes Slovensko na Ukrajinu

Jan Sedlák
Dnes
Roman Řezníček, DRFG a Suntel Group Autor: DRFG

Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka koupila zbývající podíl v původem slovenské společnosti FibreNet, v níž tak získala stoprocentní podíl. DRFG do FibreNetu vstoupila před několika lety a nyní od původního majitele Szabolcse Heizera získala zbývajících 30 procent.

DRFG na telekomunikačním trhu operuje skrze skupinu Suntel, kterou vybudoval a prodal Roman Řezníček, nyní kromě jiného generální ředitel DRFG. Suntel se z velké míry soustředí na výstavbu sítí pro operátory a jejich dodavatele technologií, nyní například v Německu postaví openRAN na Nokii pro Deutsche Telekom, díky FibreNetu ale také provozuje optické trasy.

FibreNet má přes 650 kilometrů optiky a metropolitní sítě s možností přímého spojení do Česka, Maďarska, Rakouska a na Ukrajinu. Klíčová je páteřní trasa na Slovensku fungující jako open access.

FibreNet je pro DRFG základem telekomunikační strategie ve střední Evropě. “Naší vizí je dále posilovat telekomunikační infrastrukturu jako strategickou asset class. Plánujeme rozšiřovat optickou síť poslední míle, cílit na rychlou expanzi kapacit a zapojit se do výstavby i dalších prvků digitální infrastruktury, jako jsou datacentra, páteřní trasy, kapacitní uzly, které jsou klíčové pro růst 5G, AI a cloud aplikací,” shrnul Řezníček.

“Na slovenském trhu chce DRFG vedle akvizic menších regionálních providerů cílit i na větší telekomunikační subjekty a infrastrukturu s národní ambicí. Trend je jasný: telekomunikační trh se konsoliduje nejen mezi malými lokálními hráči, ale i mezi silnějšími poskytovateli, kteří oddělují infrastrukturu od retailu a soustředí se na ni jako na samostatný byznys model. To otevírá možnost investorům i strategickým partnerům budovat škálovatelné a robustní platformy, jejichž páteří může být právě síť FibreNetu,” doplnila skupina.

DRFG začátkem letošního roku také na Slovensku koupila provozovatele optiky Progres-TS, který infrastrukturu provozuje a staví v Bratislavě a okolí. Dalším slovenským aktivem je koupený Lukromtel. Česi i díky tomu u sousedů ovládli údržbu a servis mobilních sítí. Suntel a DRFG realizovali i několik dalších aktivit, skupina působí na pěti trzích.

Rusňákova DRFG mění vedení svého telekomunikačního byznysu. Šéf Suntelu je veterán z Vodafonu Přečtěte si také:

Rusňákova DRFG mění vedení svého telekomunikačního byznysu. Šéf Suntelu je veterán z Vodafonu

