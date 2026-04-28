Češi poskytli peníze evropské firmě, která slibuje revoluci ve výrobě čipů využívajících světlo

Jan Sedlák
Dnes
Cnuic Technologies Autor: Cnuic Technologies

Český fond rizikového kapitálu Tensor Ventures poslal peníze do další zajímavé společnosti zabývající se čipy a polovodiči. Jde o startup Cnuic Technologies se sídlem v Edinburghu, který v kole pre-seed obdržel tři miliony eur. Češi jsou hlavními investory, dalšími účastníky jsou Blackspace Ventures, Silicon Roundabout Ventures, Phase Change, Sands Capital a Superlative Ventures.

Cnuic dle svých slov vyvinul prototyp kompletně nového druhu zařízení pro litografii. To je důležitý pojem, litografie se používá při výrobě čipů, konkrétně pro “vypalování” obvodů do křemíkových desek. Evropa v tomto ohledu hraje dominantní roli, nizozemská ASML jako jediná firma na světě dodává stroje na EUV litografii, používají se v TSMC a spol. pro nejpokročilejší výrobní procesy.

Litografie od Cnuic se soustředí na fotonické, nikoliv elektronické čipy. Startup slibuje zásadní průlom v oboru a příchod nové generace čipů založených na světle. Ty oproti současným čipům mohou být výrazně rychlejší.

Zástupci Tensor Ventures doplnili, že technologie od Cnuic umožní výrobu fotonických čipů ve velké škále a že pro Evropu může jít o zásadní čipový průlom. Technické detaily o Cnuic ale zatím nebyly zveřejněny, stejně jako dostupnost na trhu.

Tensor Ventures každopádně za sebou mají zajímavé úspěchy. Fondu se například podařilo do USA prodat zainvestovat startup zabývající se kvantovými počítači.

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

