Češí technologičtí podnikatelé sponzorují učitele matematiky. Teď zdarma spouští i kroužky pro děti

Loni založený nadační fond Matika Česku spouští iniciativu Matematické Kroužky. Jejich cílem je, stejně jako celé organizace, podpořit výuku matematiky v České republice, protože jde o důležitý obor podporující logické myšlení a umožňuje uplatnění v důležitých a strategických oborech.
Pilotní ročník kroužků nabídne 15 zájmových učebních skupin, v každém kraji jednu. Prostor dostane minimálně 150 středoškoláků ve věku 14 až 18 let, kteří se budou moci připravovat na soutěže a olympiády a rozvíjet svůj matematický talent.
“Kroužky pod hlavičkou Matiky Česku nabízejí odborné vedení na vysoké úrovni a zdarma a jsou dostupné ve všech krajích republiky. Studentům středních škol – i šikovným deváťákům – nabízejí možnost rozvíjet svůj talent v přátelském prostředí a s excelentní metodickou podporou lektorů,” uvedla organizace.
Matika Česku od loňského roku vznikla jako reakce na nedostatek učitelů matematiky v Česku. Začínajícím pedagogům matiky a informatiky nabízí dorovnání platu až ve výši 10 tisíc korun měsíčně, protože právě nízké ohodnocení často učitele od této profese odrazuje.
“Dnes nám chybí cca 1 700 učitelů matematiky, fyziky a informatiky na základních a středních školách. Na jednoho, který učit začne, jich často i desítky ročně končí. Matematika trénuje strukturované myšlení a logický úsudek. V době datového řízení, rozmachu AI a rychlých změn trhu práce zůstává matematika neměnným základem, bez kterého nebudeme úspěšní,” upozornil Jakub Nešetřil, jeden z autorů projektu.
Aktivitu financují a podporují Kaya VC, Miton, Qminers, Better Stack, Rohlík, Zdeněk Cendra (CDN77), Vladimír Komár (Dermacol), Pavel Mucha (Kaya VC), Pavel Šebor (SCS Software), Richard Valtr (Mews) a Ondřej Vlček (dříve Avast). Chod mají na starost také Nešetřil, Petr Zahradník (Qminers), Michal Pěchouček (dříve Avast či Cognitive Security) a Robert Plaga.