Lupa.cz  »  Češí technologičtí podnikatelé sponzorují učitele matematiky. Teď zdarma spouští i kroužky pro děti

Češí technologičtí podnikatelé sponzorují učitele matematiky. Teď zdarma spouští i kroužky pro děti

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

Jakub Nešetřil Autor: Matika Česku

Loni založený nadační fond Matika Česku spouští iniciativu Matematické Kroužky. Jejich cílem je, stejně jako celé organizace, podpořit výuku matematiky v České republice, protože jde o důležitý obor podporující logické myšlení a umožňuje uplatnění v důležitých a strategických oborech.

Pilotní ročník kroužků nabídne 15 zájmových učebních skupin, v každém kraji jednu. Prostor dostane minimálně 150 středoškoláků ve věku 14 až 18 let, kteří se budou moci připravovat na soutěže a olympiády a rozvíjet svůj matematický talent.

“Kroužky pod hlavičkou Matiky Česku nabízejí odborné vedení na vysoké úrovni a zdarma a jsou dostupné ve všech krajích republiky. Studentům středních škol – i šikovným deváťákům – nabízejí možnost rozvíjet svůj talent v přátelském prostředí a s excelentní metodickou podporou lektorů,” uvedla organizace.

Matika Česku od loňského roku vznikla jako reakce na nedostatek učitelů matematiky v Česku. Začínajícím pedagogům matiky a informatiky nabízí dorovnání platu až ve výši 10 tisíc korun měsíčně, protože právě nízké ohodnocení často učitele od této profese odrazuje.

“Dnes nám chybí cca 1 700 učitelů matematiky, fyziky a informatiky na základních a středních školách. Na jednoho, který učit začne, jich často i desítky ročně končí. Matematika trénuje strukturované myšlení a logický úsudek. V době datového řízení, rozmachu AI a rychlých změn trhu práce zůstává matematika neměnným základem, bez kterého nebudeme úspěšní,” upozornil Jakub Nešetřil, jeden z autorů projektu.

Aktivitu financují a podporují Kaya VC, Miton, Qminers, Better Stack, Rohlík, Zdeněk Cendra (CDN77), Vladimír Komár (Dermacol), Pavel Mucha (Kaya VC), Pavel Šebor (SCS Software), Richard Valtr (Mews) a Ondřej Vlček (dříve Avast). Chod mají na starost také Nešetřil, Petr Zahradník (Qminers), Michal Pěchouček (dříve Avast či Cognitive Security) a Robert Plaga.

Nový český hardwarový inkubátor Make-iton poskytne zdarma dílny nebo mentoring odborníků Přečtěte si také:

Nový český hardwarový inkubátor Make-iton poskytne zdarma dílny nebo mentoring odborníků

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).