Lupa.cz  »  Češi v Singapuru škálují fintech, přes který letos protekla více než miliarda

Iva Brejlová
Dnes
Purple Autor: Purple
David Kašper a Marek Bočánek, skupina Purple

Brněnští inženýři kolem skupiny Purple budují v Singapuru platební infrastrukturu, která snižuje závislost e‑shopů na karetních schématech a staví na rychlých lokálních převodech. Startupem Walletory, který je dnes singapurská firma s českými kořeny, letos protekla poprvé v přepočtu více než miliarda. Projekt celkově zpracoval transakce v přepočtu za více než 1,3 miliardy korun a meziročně rostl o 42 %. Firma patří mezi první subjekty v Singapuru s licencí od MAS a zaměřuje se na obchodníky, kterým nabízí otevření platebních účtů a jednoduché napojení e‑shopů i tržišť.

Walletory vznikla v technologickém inkubátoru brněnské skupiny Purple, kterou založili David Kašper, Jakub Nytra a Filip Řehoř. Purple Next, dceřiná společnost skupiny, vyvinula kompletní technologickou infrastrukturu Walletory a pomohla jí na cestě od inkubační fáze až k získání licence platební instituce. Ředitelem Walletory je Marek Bočánek.

Klíčová funkce Walletory umožňuje zákazníkům platit lokálním bankovním převodem stejně pohodlně jako kartou, přičemž obchodník dostává okamžité potvrzení o úhradě. Stejné rozhraní obslouží i karetní platby a kryptoměny a na stejné infrastruktuře běží také hromadné výplaty do zahraničí, třeba pro tržiště nebo sítě freelancerů.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

