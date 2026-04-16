Češi vydají za placenou televizi průměrně 460 korun měsíčně. IPTV sílí, satelit klesá

Průměrný měsíční paušál za placenou televizi v Česku se v druhé polovině roku 2025 zvýšil na 460 korun, meziročně o devět procent. Služby poskytovatelů placených televizních nabídek využívá 67 procent diváků ve věku 15 až 69 let. Nadále se snižuje podíl satelitního příjmu, aktuálně ho využívá 13 procent diváků.
Vyplývá to z aktuálních výsledků pravidelného průzkumu Atmedia Index.
Tahounem segmentu placené televize zůstává IPTV. Spolu s kabelovou televizí ji jako hlavní zdroj příjmu televizního vysílání uvádí 54 procent diváků ve sledovaném věku. Satelit naopak upadá. Strukturální rozdíl je znát zejména podle velikosti obce: v sídlech nad 100 tisíc obyvatel využívá IPTV nebo kabelovou televizi 64 procent diváků, v obcích do 20 tisíc jen polovina. Právě v menších obcích si naopak satelit drží výraznější pozici se 16 procenty.
Důvody, proč Češi využívají nabídky poskytovatelů placené televize, jsou podle výzkumu spjaté hlavně s flexibilitou sledování. Nejčastěji diváci zmiňují možnost zpětného zhlédnutí pořadů (48 procent), více než třetina (34 procent) oceňuje sledování obsahu souběžně na televizoru a na dalších zařízeních. Třetí nejčastější motivací je přetáčení reklam, které uvádí 32 procent uživatelů placených televizních platforem.
K dalším důvodům, proč diváci za placenou televizi platí, výzkum řadí přístup ke stanicím nedostupným v pozemním vysílání, videotéky, HD kvalitu a sportovní obsah.
Generační rozdíly ve využívání placené TV jsou menší, než by se dalo čekat. Nejvyšší podíl uživatelů je sice mezi mladšími (74 procent ve věku 15 až 34 let), ale i v kategorii 45 až 69 let poskytovatele placené televize využívá 63 procent diváků.
Mediální zastupitelství Atmedia v Česku obchodně reprezentuje tematické televizní stanice ze skupin Antenna Entertainment, Canal+, The Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery a slovenské Joj, a to placené i volně šířené. Výzkum Atmedia Index vydává pravidelně od poloviny roku 2021. Aktuální data sbírala agentura ResSolution formou elektronického dotazníku od 4052 respondentů z internetové populace ve věku 15 až 69 let. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách: v říjnu 2025 a v lednu 2026.