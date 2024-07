Češi vydávají malé zařízení Talisman pro bezpečné přihlašování k bankovnictví a aplikacím

Autor: Wultra

Zdá se, že by Česko po SatoshiLabs a kryptopeněženkách Trezor mohlo mít dalšího zajímavého hráče v oblasti malých hardwarových věciček sloužících k zabezpečení financí a dalších služeb.





Pražská bezpečnostní společnost Wultra se ze softwarové branže vydává i do hardwaru. Na trh vypouští malé zařízení Talisman sloužící jako prvek pro bezpečné přihlašování do internetového bankovnictví a dalších online aplikací. Wultra dokonce Talismana označuje za “v současnosti nejbezpečnější způsob přihlašování” tohoto druhu.

Wultra se několik let zaměřuje na vývoj a dodávku autentizačního softwaru nebo ochraně v rámci mobilních aplikací. Mezi zákazníky má Českou národní banku, ČSOB, Raiffeisenbank a další. Své nástroje také publikuje na GitHubu.

Nyní chce společnost své znalosti mobilních autentizačních technik pro banky a fintech přenést také do hardwaru. Talisman poskytuje potvrzování operací s tím, že se soustředí na jednoduchost.

“Připojením USB kabelu se Talisman ihned aktivuje. Po nastavení PIN kódu a spárování se službami banky umožňuje uživateli bleskové přihlašování a potvrzování transakcí, a to jednoduchým zadáním PIN kódu. Kouzlo Talismanu spočívá také v unikátním vizuálním podepisování transakcí zadaných na webu. Zařízení klientovi na vestavěném dvouřádkovém displeji zobrazuje parametry aktuální transakce, například číslo účtu a částku platby. Klient tak vždy ví, co právě potvrzuje. Uživatel nemusí do zařízení přepisovat detaily transakce ani následně přepisovat ověřovací kódy zpět do počítače. Komunikace probíhá automaticky skrze USB kabel. Přihlašování a potvrzování je tak stejně snadné a rychlé jako přes mobilní aplikaci,” shrnul zakladatel a šéf Wultry Petr Dvořák.

Talisman má kromě jiného reagovat na nové typy hrozeb poháněných prvky umělé inteligence, typicky jde o deep fakes napodobující skutečné osoby. Zařízení je ale rovněž reakcí na legislativu PSD3. Revize zákona o platebním styku bude po bankách požadovat, aby autentizace do e-bankingu nezávisela na jedné technologie či metodě.

Wultra dle svých slov v rámci pilotního provozu dodala evropským bankám deset tisíc Talismanů. V předobjednávkách jich jsou jich další desítky tisíc.

“Talisman je přibližně dvakrát levnější než méně bezpečné a legislativě nevyhovující hardwarové bezpečnostní klíče, které se dodávají bez vestavěného displeje, klávesnice k potvrzování pomocí PIN kódu a čipu pro provádění kryptografických operací v bezpečném běhovém prostředí (Secure Element),” shrnula firma.

Cena Talismana vychází na 15 eur za kus, a to u objednávek o minimální výši jednoho tisíce kusů.