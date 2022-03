Češi vydávají novou verzi nástroje Mobiledit pro dolování dat z telefonů

Autor: Compelson

Česká společnost Compelson vydává osmou verzi svého nástroje Mobiledit Forensic, který používají bezpečnostní složky ve 119 zemích světa včetně FBI, CIA, Scotland Yardu nebo Policie a Armády ČR.

Mobiledit umí získávat data z mobilních zařízení včetně Apple Watch, čehož se využívá zejména při vyšetřování zločinů a hledání důkazů. Compelson v Praze rovněž provozuje forenzní laboratoř. V ní provádí dolování dat na hardwarové úrovni.

Osmá verze Mobileditu dle firmy přináší nejvíce změn a lepší obcházení bezpečnostních prvků. “Dále je to detekce spywaru a malwaru, například viru Pegasus, který dokáže sledovat veškerou činnost mobilního zařízení. Verze osm rovněž přinese API, nový framework reportů a vylepšené UI a s ním související UX. Největší změnou je pak přidání marketplace do Mobiledit Forensic. Externí vývojáři dostanou možnost vyvíjet libovolné moduly, které rozšíří funkcionalitu programu. Jelikož se však jedná o velice choulostivé odvětví, musí být před zveřejněním každý modul nejprve vyhodnocený společností Compelson, aby neporušoval zákony. Pokud modul projde přísným schvalovacím procesem, může ho jeho autor na marketplace začít prodávat dalším ověřeným uživatelům,” uvádí firma.

V Compelsonu také pracují na rozšiřujících funkcích. Mobiledit se má například na základě prvků strojového učení naučit detekovat objekty na v telefonu uložených fotografiích. Typicky může jít o zbraně a podobně, což by mělo pomoci v rychlejším hledání důkazů.

Dále je ve vývoji funkce pro porozumění psaného textu a mluveného slova. Compelson na tom pracuje s brněnskou společností Phonexia specializující se na detekci slova a převodu na text.

“Hledáme další české společnosti schopné pracovat s umělou inteligenci, datovou analýzou a podobně, se kterými bychom navázali partnerství a společně tak do světa vyváželi český sofistikovaný software,” řekl Lupě zakladatel a ředitel Compelsonu Dušan Kožušník.

Společnost vedle toho pracuje na hackování cloudů uživatelů, aby se bylo při forenzní analýze možné dostat k dalším informacím. Děje se tak na základě dolování přístupových údajů uložených v mobilních zařízeních.

Compelson sám odhaluje zranitelnosti přístrojů a systémů, které v rámci svého zájmu nenahlašuje. Firma nicméně uvádí, že se chová eticky a dle svých interních pravidel prodeje citlivého softwaru do správných rukou. Prolamování se do telefonů může být citlivé téma, viz naše reportáž z Číny.

Compelson už například neprodává do Íránu, zastavil prodeje do Ruska a naopak licence zdarma nabízí Ukrajině. Ta například může Mobiledit využít v analýze telefonů zajatých ruských vojáků.

“Od verze osm musí nově každý uživatel propojit svůj unikátní licenční klíč s online profilem v internetovém prohlížeči. Následně klient získá přístup k softwaru a možnost jeho stažení. Při podezření na neetickou aktivitu tak Compelson může okamžitě licenci pozastavit či úplně zrušit. V případě jakýchkoliv problémů má i přímé spojení na uživatele Mobiledit Forensic,” uvádí podnik.

V Compelsonu vedle toho dělají na “projektu X” zaměřeném na prolamování se do mobilních zařízení od Applu.