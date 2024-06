Češi vytvořili oficiální trailer k nejnovějšímu rozšíření fenoménu World of Warcraft

Autor: NICE!

České animátorské, 3D a VFX studio NICE! Václava Krbůška a Radima Zeifarta vytvořilo další trailer (pod textem) k hernímu online fenoménu World of Warcraft. Zaměřuje se na chystané rozšíření The War Within, které zanedlouho vstoupí do beta verze. Trailer zatím na YouTube vidělo skoro 600 tisíc lidí.

Trailer vznikal šest měsíců a podílelo se na něm devět lidí z Česka a čtyři v USA zastupující společnost Blizzard Entertainment (dnes součást Microsoftu), která WoWko vyvíjí a vydává.

WoWko vyšlo v roce 2005 a i když už má největší nápor hráčů za sebou (i kvůli některým nepovedeným rozšířením a odchodu klíčových lidí), i po těch letech má sedm milionů aktivních předplatitelů.

“Aktuální projekt studia NICE! se možná překvapivě nejvíce vymyká tím, že při tvorbě traileru nebylo možné využít prakticky žádnou inovativní metodu umělé inteligence (AI). S výjimkou textur postav, které byly zvětšeny pomocí AI, byl každý kousek traileru vytvořen přesně na míru. Společnost Blizzard přesně ví, co chce, a vyžaduje velmi specifický styl, kterého lze dosáhnout pouze ruční prací. Každý odstín barvy, každá miniaturní animace v krystalu na obleku Allerie, detaily vlasů Thralla, každý pohyb musí být přesně takový, aby zapadl do stylu WoW. Tento přístup je způsob, jakým hlavní tým Blizzardu a WoW vytváří samotnou hru v sídle společnosti v Kalifornii. Všechny herní assety se vyrábí výhradně ručně na místě pod přísným vedením, které má za úkol udržovat přísně definovaný vizuální styl WoW,” shrnula česká postprodukční společnost.

Češi s Blizzardem spolupracují už nějakou dobu. Oficiálních trailerů pro World of Warcraft vzniklo několik. Zeifart se k tomu dostal díky dřívější práci na fanouškovských videích. Podobně do herního průmyslu historicky vstoupilo nemálo lidí, kteří se rekrutovali z komunity tvůrců modů.