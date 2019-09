 »  Češi využívají online bankovnictví nejvíce v regionu střední a východní Evropy

Karel Wolf

Česká republika se vůbec poprvé dostala na vedoucí pozici v regionu střední a východní Evropy ve využívání online bankovnictví. Vyplývá to z průzkumu společnosti IMAS International, Erste Group a České spořitelny, který proběhl v sedmi zemích regionu.

Loni digitální bankovnictví využilo v Česku osm lidí z deseti, což zemi řadí na první místo v žebříčku. Na druhém místě skončilo Rakousko se sedmi online uživateli bankovních služeb, třetí skončilo Slovensko, kde provedlo finanční transakce přes počítač či mobil zhruba šest lidí z deseti. Nejméně láká digitální bankovnictví na Balkáně, kde jej používají v průměru jen čtyři lidé z deseti.

Ve využívání služby vede populace od 15 do 29 let, téměř 30 procent odpovídajících z této kategorie uvádí, že své peníze spravují výhradně prostřednictvím mobilu či počítače a do poboček bank nechodí vůbec. Podobná situace je také na Slovensku, v ostatních zemích chodí i mladí lidé k bankovním přepážkám častěji. Česko a Slovensko jsou také jedinými zeměmi v regionu, ve kterých podíl mladých lidí využívajících výhradně digitální bankovnictví (cca 30 %) převyšuje počet těch, kteří naopak chodí vyřizovat svoje finanční záležitosti výhradně do poboček. V Česku chodí výhradně do poboček necelých 10 % lidí ve věku 15–29 let, což je v regionu suverénně nejméně. V balkánských zemích (Chorvatsko, Srbsko) stále vyřizuje finanční záležitosti výhradně v pobočkách bank téměř i 50 % mladé generace.

Fyzickou pobočku banky navštívilo alespoň jednou za rok osm z deseti Čechů. To odpovídá statistikám návštěv obvodního lékaře. Online nákup v Česku v loňském roce alespoň jednou provedlo šest lidí z deseti, stejný výsledek má i Slovensko a Rakousko. Pro srovnání například v Rumunsku to byli jen dva lidé z deseti.

Za největším nárůstem využívání digitálního bankovnictví stojí hlavně silný nástup mobilního bankovnictví. Tento trend je patrný zejména v jihovýchodní Evropě, kde se řada lidí při řešení svých digitálních bankovních potřeb spoléhá výhradně na mobilní telefon. Téměř jeden ze tří Srbů, kteří v posledních šesti měsících využili kanály digitálního bankovnictví, uvedl, že k tomu použil výhradně svůj mobil; to platí také o téměř jedné čtvrtině uživatelů digitálních bankovních kanálů v Rumunsku. Rumunsko a Srbsko jsou prvními trhy ve střední a východní Evropě, kde je pravděpodobnější, že k provádění digitálního bankovnictví zákazníci použijí pouze mobilní telefon než počítač. Naopak v Česku, na Slovensku a v Rakousku tvoří „čistě mobilní“ segment pouze 5–10 % uživatelů digitálních kanálů.