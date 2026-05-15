Češi z N1 investovali do startupu, který vytváří AI filmy. Stojí za ním spolutvůrce Instagram Stories

Iva Brejlová
Dnes
Český investiční fond N1 Ventures se zapojil do investice v americkém startupu Flick, který staví platformu pro tvorbu filmů založenou na umělé inteligenci. Jeho spoluzakladatelem je Ray Wang, který stál v roce u zrodu Instagram Stories a podílel se na škálování produktu na více než 400 milionů aktivních uživatelů denně.

Flick v seed kole získal 6 milionů dolarů (přes 125 milionů Kč). Vedle N1, za kterým stojí mimo jiné Marek Moravec, se kola zúčastnili globální hráči jako True Ventures, Google Ventures, Y Combinator, Lightspeed, Pioneer Fund, Formosa Capital a Olive Tree Capital a o řada andělských investorů. Druhou spoluzakladatelkou je filmařka Zoey Zhang, oceněná na více než 30 mezinárodních filmových festivalech.

Společně s Wangem chtějí postavit nástroj, který filmařům umožní využívat generativní AI, přitom prý nemají ztratit autorský rukopis. Flick tak podle jejich vyjádření nabízí kinematografickou kontrolu. Jak AI postupuje v tvorbě snímků z promptů, ukazují například v tomto videu. „Jsem hrdý na to, že jsme součástí seed kola Flicku, který filmařům přináší nový kreativní workflow pro éru umělé inteligence," komentuje Moravec s tím, že Češi se řadí po bok velkých světových fondů.

Součástí startupu je i program Flick Filmmaker Residency, který debutoval s více než deseti krátkými AI filmy od začínajících tvůrců prezentovanými na festivalech Cinequest, MIT a Omni AI Film Festival.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

