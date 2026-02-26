Lupa.cz  »  Česká AI hlídá srdce 3 500 lidí, startuje spolupráci se zdravotními pojišťovnami

Česká AI hlídá srdce 3 500 lidí, startuje spolupráci se zdravotními pojišťovnami

Iva Brejlová
Dnes
Kardi Ai Autor: Kardi Ai

Český zdravotnický startup Kardi Ai, který vyvíjí řešení pro dlouhodobý monitoring srdečního rytmu, zahajuje spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Podle zakladatelů má už více než 3 500 uživatelů, přičemž u téměř třetiny z nich řešení zapojující umělou inteligenci odhalilo poruchu srdečního rytmu a zaznamenalo přes 10 tisíc měření s patologickým nálezem.

Společnost jedná o zapojení do úhradového systému, zatím se podařilo navázat spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. „Pokud je služba alespoň částečně hrazena zdravotní pojišťovnou, výrazně se rozšiřuje okruh lidí, kteří si ji mohou dovolit využít,“ přibližuje Vlastimil Hrabal, CEO Kardi Ai. Popisuje, že monitoring i bez příspěvků pojišťovny vychází na zhruba 14 Kč denně.

Kardi Ai má zdravotnickou certifikaci MDR třídy IIa, která umožňuje jeho plnohodnotné medicínské využití. Sestává z nositelného EKG zařízení propojeného s mobilní aplikací, kde AI algoritmy analyzují dlouhodobá EKG data a upozorňují lékaře na podezřelé poruchy srdečního rytmu pacientů. Zařízení můžou mít na sobě pacienti i týdny, čímž se zvyšuje pravděpodobnost odhalení nepravidelností, které se mohou objevovat jen sporadicky a při krátkodobém vyšetření zůstat nepovšimnuté. Firma popisuje, že má k dispozici rozsáhlý objem anonymizovaných dat, s jejichž pomocí chce s umělou inteligencí budovat prediktivní modely. Ty by měly umožnit vyhodnotit aktuální stav srdečního rytmu i odhadnout budoucí vývoj rizik v horizontu dalších let.

Healthtech startup založili v roce 2022 v Olomouci kardiolog Tomáš Skála a podnikatel Stephen Burke, který stojí i za dalšími českými startupy. K nim se následně připojili Pavel Digaňa, David Skála a Vlastimil Hrabal. Startup aktuálně působí v pěti evropských zemích, kromě České republiky a Slovenska od loňska také v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Spolupracuje s více než 140 kardiology a 30 nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními včetně sítě klinik EUC nebo skupiny Benu. Firma plánuje další expanzi, na niž by chtěla využít novou investici. V předešlých pre-seed a seed fázích do startupu investovaly mimo jiné fondy Purple Ventures či Depo Ventures z Česka nebo bulharští BrightCap Ventures.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

