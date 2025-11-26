Lupa.cz  »  Česká aplikace Vexl od SatoshiLabs mění vedení. Nový CEO má urychlit expanzi P2P nákupu bitcoinu

Dnes
Vexl, česká aplikace pro peer‑to‑peer nákup a prodej bitcoinu bez KYC a součást skupiny SatoshiLabs, má nového CEO. Pozici přebírá Viliam Klamarčík a střídá tak spoluzakladatelku Leu Petrášovou, která ve společnosti zůstává. Klamarčík má mimo jiné urychlit globální expanzi P2P nákupu bitcoinu a soustředit se na trhy, kde se bitcoin skutečně používá.

„Mimo to je pro mě důležité zachovat Vexl věrný tomu, proč vznikl – jako nástroj, který umožní lidem používat bitcoin svobodně bez povolení, sbírání dat a bez prostředníků,“ říká Klamarčík. Dříve působil v ekosystému Salesforce a později spoluzaložil firmu Bluez, kterou pomáhal škálovat až do prodeje skupině Rockaway.

Petrášová ve Vexlu zůstává v roli strategického partnera. Startup dnes používá přes 17 tisíc lidí a funguje v rámci milionů propojení takzvaného Web of Trust. Uživatelé platformy obchodují s bitcoiny s lidmi ze širšího sociálního okruhu, tedy s přáteli, přáteli přátel a lidmi, se kterými je spojuje stejná komunita. Nejvíce propojení je v Česku (téměř 8 milionů), následuje Slovensko (1,6 milionu) a Německo (necelý půl milionu). V expanzi se Vexl zaměří na region DACH a Velkou Británii, růst chce podpořit také v Africe a Latinské Americe, kde říká, že vidí silnou organickou poptávku.

Aplikace prochází redesignem, který má dorazit na jaře 2026. Cílem je oslovit nejen bitcoinery, ale i takzvané pre‑coinery a no‑coinery a stát se první volbou pro P2P nákup bitcoinu bez KYC. Projekt v lednu 2025 podpořila organizace Human Rights Foundation, ještě dříve Vexl získal granty od OpenSats v celkové výši 120 tisíc dolarů. Prostředky míří na další vývoj, posílení kryptografie a bezpečnosti i podporu lokálních komunit v Africe. Vexl funguje jako nezisková iniciativa v rámci SatoshiLabs, technologické skupiny stojící mimo jiné za hardwarovou peněženkou Trezor.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

