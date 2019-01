 »  Česká armáda hledá specialisty kybernetických sil. Nástupní plat 48 tisíc

David Slížek

„Máš odpovídající vzdělání a znalost základních principů programování? Přijmi výzvu a staň se posilou nových kyberjednotek AKIS Armády ČR!“ Takto česká armáda na své náborovém webu hledá uchazeče o novou pozici specialisty kybernetických sil. AKIS je Agentura komunikačních a informačních systémů, která je v armádě odpovědná za komunikační technologie.



Autor: Armáda ČR

Od uchazeřů o novu pozici armáda vyžaduje „…úplné střední odborné vzdělání s maturitou, obor automatizační a výpočetní technika, informatika, informační a komunikační systémy, elektronika nebo IT.“ Uchazeč by také měl mít „…znalost principů programování; předpoklady pro dosažení bezpečnostní prověrky „T“; znalost AJ minimálně na úrovni B1; řidičské oprávnění sk. B výhodou."

Kybernetický specialista má mít hodnost nadrotmistra, práci by měl vykonávat v jednom ze osmnácti českých měst a jeho nástupní plat by měl začínat na 47 820 Kč.

Armáda podle svého webu hledá uchazeče i na další pozice, související s IT. Patří k nim důstojník – specialista IT nebo IT specialista CPSS (Centra podpory speciálních sil).