Česká CNN přidává další předvolební pořady, doplní je QR kódy

Soukromá zpravodajská stanice CNN Prima News oznámila rozšíření předvolebního servisu. Od 30. srpna nasadí každý všední den v premiéře od 18:00 a v repríze od 22:25 vysílací blok věnovaný volbám. Jeho páteří budou tři nové pořady: Jak volí vaše peněženka, Co Čech, to politik! a Divoká karta.

Jak volí vaše peněženka – každé pondělí a středu budou centrem pozornosti ekonomická témata. V první části budou moderátoři vysvětlovat divákům vybrané téma a jeho dopady společně s odborníky, kterými budou Mojmír Hampl, Ilona Švihlíková a Lukáš Kovanda. Ve druhé části představí své řešení ekonomických výzev dva experti z řad kandidujících politických subjektů.

Co Čech, to politik! – neformální diskuse o tom, jak vidí českou politiku známé osobnosti, bývalí politici nebo komentátoři. Pořad poběží dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) a moderovat ho bude Pavlína Wolfová s Petrem Suchoňem.

Divoká karta – pátky budou patřit diskusím s kandidáty z nižších pozic kandidátních listin. V každé debatě dostanou prostor čtyři zástupci vybraných politických subjektů. „Ostatní se většinou ptají známých a osvědčených jmen pořád a pořád dokola. My to chceme udělat jinak. Podívat se i níže do kandidátek a zjistit, jestli kandidáti říkají, nebo si myslí, to samé co vedení stran a hnutí,“ míní šéfredaktor zpravodajství Pavel Štrunc.

Večerní pořad 360° s Pavlínou Wolfovou nebo Michalem Půrem dostane jednou týdně od 1. září speciální podobu. Bude se vysílat z velkého studia s publikem čítajícím bezmála 150 lidí. Otázky tak budou politikům pokládat i diváci. Speciály s názvem Hlas lidu budou mít celkem pět dílů, v každém budou čtyři zástupci politických subjektů.

CNN Prima News souběžně s TV Prima odvysílá také dvě superdebaty s názvem Česko hledá premiéra. První začne v neděli 26. září ve 20:00, druhá v neděli 3. října. Obě budou s diváky v sále. V první se střetne osm lídrů stran, hnutí a koalic, které mají po zprůměrování předvolebních průzkumů největší šanci, aby se dostaly do poslanecké sněmovny. Ve druhé se pak setkají tři nejvážnější kandidáti na post premiéra.

V televizním vysílání se objeví QR kódy. Diváky dovedou na web CNN Prima News, kde budou například ankety hodnotící výkon politiků v debatách.

Po uzavření volebních místností zveřejní Prima také vlastní odhad finálních výsledků voleb zpracovaný ve spolupráci s agenturami STEM a STEM/MARK.

„Všichni cítíme, že tohle budou zlomové volby pro naši zemi,“ uvedl šéfredaktor stanice Pavel Štrunc. „Chci, aby volič, až vhodí svůj hlas do volební urny, měl pocit, že i díky informacím CNN Prima News udělal nejlepší volbu pro sebe i svoji rodinu,“ dodal.