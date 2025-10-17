Lupa.cz  »  Česká Delta Green získala investici 50 milionů, z domácností tvoří virtuální elektrárnu

Česká Delta Green získala investici 50 milionů, z domácností tvoří virtuální elektrárnu

Iva Brejlová
Dnes
Zakladatelé Delta Green Autor: Delta Green
Pražská technologická společnost Delta Green oznámila investici dva miliony eur (téměř 50 milionů Kč) od fondů Credo Ventures, Tilia Impact Ventures a Purple Ventures. Peníze mají podpořit expanzi firmy po Evropě a rozvoj technologie, která z běžných domácností vytváří součást virtuální elektrárny.

Delta Green vyvíjí platformu, která propojuje domácnosti do takzvané virtuální elektrárny. Ta umožňuje lépe řídit spotřebu a výrobu elektřiny – například využívat bateriová úložiště, měnit spotřebu podle ceny energie nebo dodávat přebytky ze solárních panelů zpět do sítě. Což má pomoct vyrovnávat výkyvy v dodávkách a poptávce, jejichž problematika stoupá s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů.

„Časování Delta Greenu bylo perfektní. Ve chvíli, kdy si trh uvědomil význam tohoto druhu řešení pro transformaci energetiky směrem k větší udržitelnosti, měla společnost již k dispozici reálné řešení, které mohou energetické společnosti okamžitě využít, protože bylo otestováno na vlastních maloobchodních zákaznících společnosti,“ říká Pavel Petřek, partner Tilia Impact Ventures.

„Svoje plány urychlujeme, protože poptávka na trhu je zřejmá a velcí maloobchodníci po celé Evropě se na nás obracejí s žádostí o nasazení našeho řešení,“ chválí si Jan Hicl, spoluzakladatel společnosti. Podle něj ke konci roku bude Delta Green obhospodařovat desítky tisíc domácností. To by z ní udělalo tvůrce největší evropské virtuální elektrárny tvořené domácnostmi. Společnost už uzavřela první kontrakty v Rumunsku, Itálii, Maďarsku a na Slovensku. V Česku její službu flexibilní spotřeby využívá E.ON, který ji podle vyjádření Delta Green plánuje během 18 měsíců rozšířit na tisíce zákazníků.

Firma navazuje na loňskou investici, kdy se kola zúčastnili stejní investoři a společnosti svěřili 2,2 milionu eur. Firma k té příležitosti uvedla, že chce připojit miliony domácností po celé Evropě.

Společnost vznikla v roce 2008 jako Nano Green v rámci skupiny Nano Energies. V roce 2024 změnila název na Delta Green. Vlastní ji čtveřice složená z Davida Brožíka, Prokopa Čecha, Lukáše Beneše a Jana Hicla.

