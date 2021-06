Česká e-commerce platforma Retailys byla novou investicí oceněna na sto milionů

Česká e-commerce společnost Retailys byla oceněna na 100 milionů korun, a to díky nové investici ve výši necelých 40 milionů. Tu do firmy poslali investoři Michael Rostock-Poplar, zakladatel IT společnosti Soitron Ondrej Smolár a další.

Retailys je e-commerce omnichannel platforma, díky které je možné vytvářet lokalizované e-shopy pro různé trhy v Evropě. Zároveň je možné prodávat zboží na online tržištích jako Amazon, eBay, Mall a dalších. Vše je integrováno do jednoho rozhraní.

“Vedle rychlého personálního a technologického růstu plánujeme i otevření dalších poboček v zahraničí. A v Londýně a Singapuru, kde už působíme nyní, budeme muset personálně posílit. Ze současného stavu cca dvaceti pracovníků se do konce příštího roku chceme dostat na trojnásobek,” uvádí k nově nabranému kapitálu zakladatel Retailysu Petr Heller.